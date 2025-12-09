https://ria.ru/20251209/japonija-2060723143.html
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
После мощного землетрясения на севере Японии зарегистрировали полтора десятка новых подземных толчков, подсчитало РИА Новости на основании данных Главного... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:12:00+03:00
2025-12-09T08:12:00+03:00
2025-12-09T11:36:00+03:00
в мире
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
ТОКИО, 9 дек — РИА Новости. После мощного землетрясения на севере Японии зарегистрировали полтора десятка новых подземных толчков, подсчитало РИА Новости на основании данных Главного метеорологического управления страны.
Всего толчков было 14, минимальная магнитуда составила 3,6, максимальная — 6,4. Глубина очагов залегания колеблется от 50 до 10 километров.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 8 декабря в северной префектуре Аомори
, очаг залегал на глубине 54 километра. Пострадали 35 человек.
Власти объявили угрозу цунами на северо-восточном побережье острова Хонсю
и восточном побережье Хоккайдо
. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров.
Метеорологи предупреждают, что в течение недели на Хоккайдо и в районе Санрику может произойти "гигантское землетрясение" — более сильное, чем обычно.