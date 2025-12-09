Рейтинг@Mail.ru
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
08:12 09.12.2025 (обновлено: 11:36 09.12.2025)
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков - РИА Новости, 09.12.2025
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
После мощного землетрясения на севере Японии зарегистрировали полтора десятка новых подземных толчков, подсчитало РИА Новости на основании данных Главного... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков

В Японии за 14 часов произошло более десяти подземных толчков

Последствия землетрясения в Хатинохе, Япония
Последствия землетрясения в Хатинохе, Япония - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Yusuke Harada
Последствия землетрясения в Хатинохе, Япония
ТОКИО, 9 дек — РИА Новости. После мощного землетрясения на севере Японии зарегистрировали полтора десятка новых подземных толчков, подсчитало РИА Новости на основании данных Главного метеорологического управления страны.
Всего толчков было 14, минимальная магнитуда составила 3,6, максимальная — 6,4. Глубина очагов залегания колеблется от 50 до 10 километров.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало
Вчера, 04:57
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 8 декабря в северной префектуре Аомори, очаг залегал на глубине 54 километра. Пострадали 35 человек.
Власти объявили угрозу цунами на северо-восточном побережье острова Хонсю и восточном побережье Хоккайдо. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров.
Метеорологи предупреждают, что в течение недели на Хоккайдо и в районе Санрику может произойти "гигантское землетрясение" — более сильное, чем обычно.
Предупреждение о цунами на экране телевизора в Иокогаме, Япония. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Японский премьер сообщила о пострадавших в результате землетрясения
8 декабря, 20:35
 
