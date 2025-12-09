В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков

ТОКИО, 9 дек — РИА Новости. После мощного землетрясения на севере Японии зарегистрировали полтора десятка новых подземных толчков, подсчитало РИА Новости на основании данных Главного метеорологического управления страны.

Всего толчков было 14, минимальная магнитуда составила 3,6, максимальная — 6,4. Глубина очагов залегания колеблется от 50 до 10 километров.

Метеорологи предупреждают, что в течение недели на Хоккайдо и в районе Санрику может произойти "гигантское землетрясение" — более сильное, чем обычно.