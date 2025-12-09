Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

"Израильские ВВС продолжают наносить удары, по несколько атак за раз, по ущелью, протягивающемуся между населенными пунктами Изза, Румейн, Арки, и по окраинам поселения Джбаа и высотам Сафи. Также были нанесены два удара по долине Зафта", - говорится в публикации.