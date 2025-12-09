https://ria.ru/20251209/izrail-2060734162.html
Израиль нанес серию ударов по югу Ливана
Израиль нанес серию ударов по югу Ливана
Израиль нанес серию ударов по югу Ливана
Израильская боевая авиация нанесла серию ударов по горным районам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 09.12.2025
Израиль нанес серию ударов по югу Ливана
Израильские ВВС нанесли серию ударов по горным районам на юге Ливана
БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости.
Израильская боевая авиация нанесла серию ударов по горным районам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA
.
"Израильские ВВС продолжают наносить удары, по несколько атак за раз, по ущелью, протягивающемуся между населенными пунктами Изза, Румейн, Арки, и по окраинам поселения Джбаа и высотам Сафи. Также были нанесены два удара по долине Зафта", - говорится в публикации.
По информации агентства, в результате ударов несколько жилых домов на окраинах Джбаа получили повреждения.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль
продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана
, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 340 человек, около 700 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.