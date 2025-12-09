Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило об иностранном сопровождении ракетоносцев России и КНР - РИА Новости, 09.12.2025
18:13 09.12.2025
Минобороны сообщило об иностранном сопровождении ракетоносцев России и КНР
Иностранные истребители сопровождали на отдельных этапах маршрута совместного полета стратегические ракетоносцы России и КНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
Минобороны сообщило об иностранном сопровождении ракетоносцев России и КНР

МО: иностранные истребители сопровождали ракетоносцы РФ и КНР на этапах маршрута

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иностранные истребители сопровождали на отдельных этапах маршрута совместного полета стратегические ракетоносцы России и КНР, сообщило Минобороны РФ.
Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, объяснили в МО РФ.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.
Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2025 год и не направлено против третьих стран, добавили в министерстве обороны России.
Истребитель Су-57Э - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57
5 декабря, 15:38
 
