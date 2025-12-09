Минобороны сообщило об иностранном сопровождении ракетоносцев России и КНР

https://ria.ru/20251209/istrebiteli-2060921832.html
Иностранные истребители сопровождали на отдельных этапах маршрута совместного полета стратегические ракетоносцы России и КНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
