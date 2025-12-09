Источник: радикальные решения ЕС по активам России будут вредны для Турции

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Радикальные решения Брюсселя по замороженным российским активам снизят доверие к европейским юрисдикциям и создадут риски для турецкой банковской системы, заявил РИА Новости источник во властных структурах Турции.

По его словам, это ускорит отток ликвидности в другие финансовые центры.

"Кроме того, усилится давление на турецкие банки, работающие с российским бизнесом. Европейские структуры, вероятно, будут настаивать на более жестком контроле транзакций, что усложнит расчеты, особенно в энергетике и логистике", - уточнил собеседник агентства.