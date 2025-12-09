Источник: радикальные решения ЕС по активам России будут вредны для Турции

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Радикальные решения Брюсселя по замороженным российским активам снизят доверие к европейским юрисдикциям и создадут риски для турецкой банковской системы, заявил РИА Новости источник во властных структурах Турции.
Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, сообщила ранее газета Financial Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
"В Евросоюзе фактически ведется дискуссия о пересмотре принципов финансовой безопасности, на которых держались международные расчеты на протяжении десятилетий. Если ЕС пойдет на конфискацию российских средств, наша страна (Турция – ред.) неизбежно столкнется с последствиями. В первую очередь может снизиться доверие к европейским юрисдикциям со стороны государств, которые традиционно размещали часть резервов в ЕС", - отметил источник.
По его словам, это ускорит отток ликвидности в другие финансовые центры.
"Кроме того, усилится давление на турецкие банки, работающие с российским бизнесом. Европейские структуры, вероятно, будут настаивать на более жестком контроле транзакций, что усложнит расчеты, особенно в энергетике и логистике", - уточнил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Анкара намерена придерживаться баланса, однако риски для банковского сектора в любом случае возрастут.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".