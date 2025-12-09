https://ria.ru/20251209/ispaniya-2060951716.html
В Испании приостановили дело о смерти угнавшего вертолет Кузьминова
В Испании приостановили дело о смерти угнавшего вертолет Кузьминова
В Испании приостановили дело о смерти угнавшего вертолет Кузьминова
Суд Испании временно прекратил расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году перелетел на Украину на вертолёте Ми-8...
В Испании приостановили дело о смерти угнавшего вертолет Кузьминова
Суд Испании приостановил дело о смерти Кузьминова из-за отсутствия подозреваемых
МАДРИД, 9 дек - РИА Новости. Суд Испании временно прекратил расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году перелетел на Украину на вертолёте Ми-8 и был найден застреленным в феврале прошлого года, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе судебной власти страны.
"Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых… Погибший, 33-летний мужчина, скончался 13 февраля 2024 года после нескольких огнестрельных ранений на территории жилого комплекса недалеко от авениды Роса-дельс-Вентс в Вильяхойосе", - говорится в сообщении.
Как отмечается в решении суда Вильяхойосы, где и был убит Кузьминов, следствие не смогло установить ни исполнителей, ни заказчиков стрельбы по жертве. Приостановление расследования означает, что дело может быть возобновлено, если появятся новые доказательства или сведения о возможных подозреваемых.
Девятнадцатого февраля 2024 года в СМИ появилась информация о том, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании
найдено тело Кузьминова
.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет
Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram
, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления.