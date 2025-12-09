В Испании приостановили дело о смерти угнавшего вертолет Кузьминова

МАДРИД, 9 дек - РИА Новости. Суд Испании временно прекратил расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году перелетел на Украину на вертолёте Ми-8 и был найден застреленным в феврале прошлого года, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе судебной власти страны.

"Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых… Погибший, 33-летний мужчина, скончался 13 февраля 2024 года после нескольких огнестрельных ранений на территории жилого комплекса недалеко от авениды Роса-дельс-Вентс в Вильяхойосе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в решении суда Вильяхойосы, где и был убит Кузьминов, следствие не смогло установить ни исполнителей, ни заказчиков стрельбы по жертве. Приостановление расследования означает, что дело может быть возобновлено, если появятся новые доказательства или сведения о возможных подозреваемых.

Девятнадцатого февраля 2024 года в СМИ появилась информация о том, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело Кузьминова