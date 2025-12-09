Рейтинг@Mail.ru
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
15:29 09.12.2025
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах - РИА Новости, 09.12.2025
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сказал РИА Новости, что мусульманам не следует совершать... РИА Новости, 09.12.2025
талгат таджуддин
Религия, Талгат Таджуддин
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сказал РИА Новости, что мусульманам не следует совершать намазы в публичных местах, поскольку это вызывает раздражение окружающих, а для молитвы существуют специально отведенные места.
"Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий. Нужно молиться, но это не должно быть для показухи, надо учитывать интересы тех, кто тебя окружает. А те из числа правоверных, кто молится в публичных местах, – это они делают показушно, такая молитва не принимается… Это вызывает неприятные вопросы и раздражение как у людей другой веры, так и единоверцев", – рассказал РИА Новости во вторник муфтий Таджуддин.
По мнению главы ЦДУМ, мусульманам, находящимся в пути, необходимо рассчитывать намаз по времени.
"Когда в дороге приходит время молитвы – иди и молись. Даже молитва в сокращённом варианте исполняется. Остановил машину на обочине, никому не мешаешь – прочитал намаз, поехал дальше. В аэропортах, вокзалах, кафе и супермаркетах есть молельные комнаты, на автотрассах действуют дорожные мечети. Там можно спокойно прочитать намаз. Рекомендую тем, кто в пути, рассчитывать время дороги со временем наступления намаза", – заключил Таджуддин.
Религия
 
 
