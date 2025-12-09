https://ria.ru/20251209/islam-2060847642.html
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах - РИА Новости, 09.12.2025
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сказал РИА Новости, что мусульманам не следует совершать...
2025-12-09T15:29:00+03:00
2025-12-09T15:29:00+03:00
2025-12-09T15:30:00+03:00
2025
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сказал РИА Новости, что мусульманам не следует совершать намазы в публичных местах, поскольку это вызывает раздражение окружающих, а для молитвы существуют специально отведенные места.
"Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий. Нужно молиться, но это не должно быть для показухи, надо учитывать интересы тех, кто тебя окружает. А те из числа правоверных, кто молится в публичных местах, – это они делают показушно, такая молитва не принимается… Это вызывает неприятные вопросы и раздражение как у людей другой веры, так и единоверцев", – рассказал РИА Новости во вторник муфтий Таджуддин
По мнению главы ЦДУМ, мусульманам, находящимся в пути, необходимо рассчитывать намаз по времени.
"Когда в дороге приходит время молитвы – иди и молись. Даже молитва в сокращённом варианте исполняется. Остановил машину на обочине, никому не мешаешь – прочитал намаз, поехал дальше. В аэропортах, вокзалах, кафе и супермаркетах есть молельные комнаты, на автотрассах действуют дорожные мечети. Там можно спокойно прочитать намаз. Рекомендую тем, кто в пути, рассчитывать время дороги со временем наступления намаза", – заключил Таджуддин.