Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сказал РИА Новости, что мусульманам не следует совершать намазы в публичных местах, поскольку это вызывает раздражение окружающих, а для молитвы существуют специально отведенные места.

"Когда в дороге приходит время молитвы – иди и молись. Даже молитва в сокращённом варианте исполняется. Остановил машину на обочине, никому не мешаешь – прочитал намаз, поехал дальше. В аэропортах, вокзалах, кафе и супермаркетах есть молельные комнаты, на автотрассах действуют дорожные мечети. Там можно спокойно прочитать намаз. Рекомендую тем, кто в пути, рассчитывать время дороги со временем наступления намаза", – заключил Таджуддин.