Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa"

ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Сборная Тюменской области завоевала десять медалей XI национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2025", победителям и призерам вручили благодарственными письма губернатора Тюменской области, сообщается на сайте правительства региона.

"Сборная Тюменской области завоевала десять медалей чемпионата "Абилимпикс-2025" – две золотых, пять серебряных и три бронзовых награды. Александр Моор вручил победителям и призерам благодарственные письма губернатора Тюменской области", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, это лучший результат за все годы участия тюменцев в национальных чемпионатах "Абилимпикс" и "итог долгой работы, поддержки наставников и близких и несгибаемой воли каждого" из участников. С этого года в конкурсе участвуют ветераны специальной военной операции, тюменец Фархад Карымов завоевал золотую медаль в компетенции "Промышленная робототехника".