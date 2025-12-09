Рейтинг@Mail.ru
Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa" - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:52 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/invalidy-2060812228.html
Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa"
Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa" - РИА Новости, 09.12.2025
Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa"
Сборная Тюменской области завоевала десять медалей XI национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:52:00+03:00
2025-12-09T13:52:00+03:00
тюменская область
спорт
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
https://ria.ru/20251208/ekosistema-2060543513.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Спорт, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa"

Тюменская команда завоевала 10 медалей чемпионата "Амбиликс" среди лиц с ОВЗ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Город Тюмень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Сборная Тюменской области завоевала десять медалей XI национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2025", победителям и призерам вручили благодарственными письма губернатора Тюменской области, сообщается на сайте правительства региона.
"Сборная Тюменской области завоевала десять медалей чемпионата "Абилимпикс-2025" – две золотых, пять серебряных и три бронзовых награды. Александр Моор вручил победителям и призерам благодарственные письма губернатора Тюменской области", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, это лучший результат за все годы участия тюменцев в национальных чемпионатах "Абилимпикс" и "итог долгой работы, поддержки наставников и близких и несгибаемой воли каждого" из участников. С этого года в конкурсе участвуют ветераны специальной военной операции, тюменец Фархад Карымов завоевал золотую медаль в компетенции "Промышленная робототехника".
Также сообщается, что по итогам 2025 года шесть организаций Тюменской области вошли в первую десятку рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов "Абилимпикс". Их представителям на встрече в правительстве также вручены благодарственные письма губернатора Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Тюменская область формирует экосистему креативных индустрий
8 декабря, 12:46
 
Тюменская областьСпортТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала