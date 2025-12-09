https://ria.ru/20251209/invalidy-2060812228.html
Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa"
Тюменская команда завоевала десять медалей "Амбиликсa"
2025-12-09T13:52:00+03:00
тюменская область
спорт
тюменская область
александр моор
ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Сборная Тюменской области завоевала десять медалей XI национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2025", победителям и призерам вручили благодарственными письма губернатора Тюменской области, сообщается на сайте правительства региона.
"Сборная Тюменской области завоевала десять медалей чемпионата "Абилимпикс-2025" – две золотых, пять серебряных и три бронзовых награды. Александр Моор вручил победителям и призерам благодарственные письма губернатора Тюменской области", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, это лучший результат за все годы участия тюменцев в национальных чемпионатах "Абилимпикс" и "итог долгой работы, поддержки наставников и близких и несгибаемой воли каждого" из участников. С этого года в конкурсе участвуют ветераны специальной военной операции, тюменец Фархад Карымов завоевал золотую медаль в компетенции "Промышленная робототехника".
Также сообщается, что по итогам 2025 года шесть организаций Тюменской области вошли в первую десятку рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов "Абилимпикс". Их представителям на встрече в правительстве также вручены благодарственные письма губернатора Тюменской области.