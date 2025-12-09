Рейтинг@Mail.ru
03:00 09.12.2025
Число инвалидов в России с 2019 года снизилось
Общая численность инвалидов в РФ с 2019 года снизилась на 6,6% - до 75,5 на 1 тысячу населения в 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Места для парковки автомобилей инвалидов на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Места для парковки автомобилей инвалидов на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Общая численность инвалидов в РФ с 2019 года снизилась на 6,6% - до 75,5 на 1 тысячу населения в 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации... общая численность инвалидов снизилась на 6,6 процента - с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году", - говорится в документе.
Врач-офтальмолог - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
