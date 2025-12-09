Число инвалидов в России с 2019 года снизилось

https://ria.ru/20251209/invalidy-2060704964.html
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Общая численность инвалидов в РФ с 2019 года снизилась на 6,6% - до 75,5 на 1 тысячу населения в 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил
президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации... общая численность инвалидов снизилась на 6,6 процента - с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году", - говорится в документе.