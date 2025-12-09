Число инвалидов в России с 2019 года снизилось

"С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации... общая численность инвалидов снизилась на 6,6 процента - с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году", - говорится в документе.