У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.12.2025
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине десяти километров у побережья индонезийской провинции Ачех, передает сейсмологическое и метеорологическое... РИА Новости, 09.12.2025
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4