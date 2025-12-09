Рейтинг@Mail.ru
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.12.2025
10:29 09.12.2025
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение
в мире
ачех (провинция)
индонезия
ачех (провинция)
индонезия
2025
в мире, ачех (провинция), индонезия
В мире, Ачех (провинция), Индонезия
У побережья Индонезии произошло землетрясение

© iStock.com / FurchinСейсмограф
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 9 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине десяти километров у побережья индонезийской провинции Ачех, передает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.
"Подтверждено: 9 декабря 2025 года, в 14.02 (10.02 мск - ред.) к северо-западу от Синабанга, Ачех, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Глубина - десять километров, потенциал цунами отсутствует", - говорится в сообщении.
Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.
