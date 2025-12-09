Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ рассказали, для чего российские дети используют ИИ - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ii-2060920025.html
В СПЧ рассказали, для чего российские дети используют ИИ
В СПЧ рассказали, для чего российские дети используют ИИ - РИА Новости, 09.12.2025
В СПЧ рассказали, для чего российские дети используют ИИ
Свыше 50% всех детей в России ежедневно используют искусственный интеллект, в 60% случаев - для обучения, в 55% - для досуга, сообщила член Совета по правам... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:07:00+03:00
2025-12-09T18:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
https://ria.ru/20251121/ii-2056606684.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ рассказали, для чего российские дети используют ИИ

Член СПЧ Сидоренко заявила, что более 50% детей в России ежедневно используют ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 50% всех детей в России ежедневно используют искусственный интеллект, в 60% случаев - для обучения, в 55% - для досуга, сообщила член Совета по правам человека Элина Сидоренко.
«
"Цифры относительно использования (ИИ - ред.) детьми тоже вызывают, скажем, если не опасения, то требуют внимания: 52% всех детей в России в возрасте от 12 до 17 лет ежедневно буквально используют искусственный интеллект. При этом, в 60% случаев, как они говорят, используют для обучения и в 55% - для досуга", - сказала Сидоренко в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Более 20% россиян используют ИИ-сервисы хотя бы раз в месяц
21 ноября, 14:53
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала