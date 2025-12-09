https://ria.ru/20251209/ii-2060911051.html
Путин рассказал о рисках бездумного использования ИИ
Путин рассказал о рисках бездумного использования ИИ - РИА Новости, 09.12.2025
Путин рассказал о рисках бездумного использования ИИ
Бездумное использование возможностей искусственного интеллекта грозит в конечном счете утратой идентичности, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:49:00+03:00
2025-12-09T17:49:00+03:00
2025-12-09T18:12:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
россия
2025
Новости
ru-RU
Путин рассказал о рисках бездумного использования ИИ
Путин: бездумное использование ИИ грозит утратой идентичности