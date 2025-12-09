В белорусском парламенте заявили о готовности ответить на угрозы НАТО

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Союзное государство готово адекватно ответить на угрозы НАТО по подготовке большой войны против России и Белоруссии, наращиванию военного присутствия у западных границ двух стран, заявил председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии Игорь Сергеенко.
"Страны НАТО сегодня открыто готовятся к большой войне, реализуются детальные планы перевооружения, создание соответствующей инфраструктуры, логистики. Наращивается военное присутствие альянса у наших западных границ, уже обсуждается возможность нанесения превентивных ударов по России. Мы готовы дать адекватный ответ на эти угрозы", - сказал Сергеенко на сессии парламентского собрания союза России и Белоруссии.
Он подчеркнул, что ратификация Договора о гарантиях безопасности Союзного государства позволяет использовать весь имеющийся арсенал сил и средств для защиты от потенциальной внешней угрозы.
