В белорусском парламенте заявили о готовности ответить на угрозы НАТО - РИА Новости, 09.12.2025
11:42 09.12.2025 (обновлено: 11:44 09.12.2025)
В белорусском парламенте заявили о готовности ответить на угрозы НАТО
В белорусском парламенте заявили о готовности ответить на угрозы НАТО
2025
В белорусском парламенте заявили о готовности ответить на угрозы НАТО

Сергеенко: Союзное государство готово ответить на угрозы НАТО

Флажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Союзное государство готово адекватно ответить на угрозы НАТО по подготовке большой войны против России и Белоруссии, наращиванию военного присутствия у западных границ двух стран, заявил председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии Игорь Сергеенко.
"Страны НАТО сегодня открыто готовятся к большой войне, реализуются детальные планы перевооружения, создание соответствующей инфраструктуры, логистики. Наращивается военное присутствие альянса у наших западных границ, уже обсуждается возможность нанесения превентивных ударов по России. Мы готовы дать адекватный ответ на эти угрозы", - сказал Сергеенко на сессии парламентского собрания союза России и Белоруссии.
Он подчеркнул, что ратификация Договора о гарантиях безопасности Союзного государства позволяет использовать весь имеющийся арсенал сил и средств для защиты от потенциальной внешней угрозы.
