В Госдуме предложили продавать энергетики в аптеках

Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил продавать энергетические напитки исключительно в аптеках. РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил продавать энергетические напитки исключительно в аптеках.
"Отмечу, что изначально энергетики предназначались для спортсменов-экстремалов. Сегодня этот товар перекочевал в магазин продуктов, позиционируется как газировка, рекламируется спортсменами. Но по факту энергетические напитки должны продаваться исключительно в аптеках. Такова международная практика", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Он напомнил, что уже введен запрет продажи энергетиков детям. По мнению депутата, это была важная и нужная мера, но "надо двигаться дальше".
"Нужно запретить продавать беременным женщинам энергетики. При этом дискуссионный вопрос, на который важно обратить внимание, заключается в том, что нужно определить, с какого периода беременности нужно запретить продавать им энергетические напитки и алкоголь", - добавил Хамзаев
