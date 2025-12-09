В Госдуме предложили продавать энергетики в аптеках

"Отмечу, что изначально энергетики предназначались для спортсменов-экстремалов. Сегодня этот товар перекочевал в магазин продуктов, позиционируется как газировка, рекламируется спортсменами. Но по факту энергетические напитки должны продаваться исключительно в аптеках. Такова международная практика", - сказал Хамзаев РИА Новости.

Он напомнил, что уже введен запрет продажи энергетиков детям. По мнению депутата, это была важная и нужная мера, но "надо двигаться дальше".