В Госдуме предложили продавать энергетики в аптеках - РИА Новости, 09.12.2025
22:20 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060970113.html
В Госдуме предложили продавать энергетики в аптеках
Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил продавать энергетические напитки исключительно в аптеках.
султан хамзаев
госдума рф
общество
https://ria.ru/20251114/energetiki-2055085026.html
султан хамзаев, госдума рф, общество
Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество
Депутат Госдумы Хамзаев предложил продавать энергетики только в аптеках

© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки
Слабоалкогольные энергетические напитки - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
Слабоалкогольные энергетические напитки. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил продавать энергетические напитки исключительно в аптеках.
"Отмечу, что изначально энергетики предназначались для спортсменов-экстремалов. Сегодня этот товар перекочевал в магазин продуктов, позиционируется как газировка, рекламируется спортсменами. Но по факту энергетические напитки должны продаваться исключительно в аптеках. Такова международная практика", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Он напомнил, что уже введен запрет продажи энергетиков детям. По мнению депутата, это была важная и нужная мера, но "надо двигаться дальше".
"Нужно запретить продавать беременным женщинам энергетики. При этом дискуссионный вопрос, на который важно обратить внимание, заключается в том, что нужно определить, с какого периода беременности нужно запретить продавать им энергетические напитки и алкоголь", - добавил Хамзаев.
