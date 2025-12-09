Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025
16:36 09.12.2025
В Госдуме прокомментировали возможные выборы на Украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
михаил шеремет
дональд трамп
госдума рф
В Госдуме прокомментировали возможные выборы на Украине

Депутат Шеремет назвал выборы шансом для Украины избавиться от Зеленского

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Возможное проведение президентских выборов станет шансом для Украины снова вернуться в правовое русло и избавиться от самозванца в лице Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор.
"Проведение президентских выборов станет шансом для Украины избавиться от диктатора и самозванца в лице Зеленского и снова вернуться в цивилизованное правовое русло", - сказал Шеремет.
По его мнению, чем раньше на Украину вернется закон, порядок и международное право, тем быстрее там прекратится кровавое противостояние.
