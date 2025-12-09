Рейтинг@Mail.ru
14:33 09.12.2025
Госдума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла закон об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить.
Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.
Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
8 декабря, 23:02
 
