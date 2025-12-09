Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых - РИА Новости, 09.12.2025
13:57 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060813572.html
Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых
Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых - РИА Новости, 09.12.2025
Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:57:00+03:00
2025-12-09T13:57:00+03:00
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых

Госдума приняла в третьем чтении закон о добровольном страховании самозанятых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.
Эксперимент даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России.
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
5 декабря, 18:15
В настоящее время самозанятые не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен на устранение этого пробела.
Принятой нормой предлагается установить порядок добровольного вступления в страховые отношения, условия уплаты взносов и начисления пособий. Предусматривается, что подать заявление в территориальный орган страховщика можно будет до 30 сентября 2027 года в бумажной или электронной форме.
Размер ежемесячного взноса будет зависеть от выбранной страховой суммы: 35 тысяч рублей - взнос 1344 рубля, 50 тысяч рублей - взнос 1920 рублей, при повышении минимального размера оплаты труда страховые суммы также будут увеличиваться.
Право на получение пособия появится после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер выплат будет зависеть от страхового стажа и длительности участия в системе. При страховой сумме в 35 тысяч рублей пособие составит от 14 700 до 35 тысяч рублей, при 50 тысячах - от 21 до 50 тысяч рублей.
В Соцфонде объяснили выгоду для самозанятых при добровольных взносах
17 ноября, 07:13
Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 и 24 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусматривается механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно. В случае превышения размера выплаченного за 12 и шесть месяцев соответственно страхового обеспечения над размером страховой суммы, увеличивается размер страховых взносов на 10% и 30% в течение следующих шести месяцев.
Кроме того, самозанятые, являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут выбрать, по какой системе работать: по действующему порядку или по новому механизму в рамках эксперимента.
Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак
8 декабря, 17:39
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
