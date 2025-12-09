Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

Эксперимент даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России

В настоящее время самозанятые не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен на устранение этого пробела.

Принятой нормой предлагается установить порядок добровольного вступления в страховые отношения, условия уплаты взносов и начисления пособий. Предусматривается, что подать заявление в территориальный орган страховщика можно будет до 30 сентября 2027 года в бумажной или электронной форме.

Размер ежемесячного взноса будет зависеть от выбранной страховой суммы: 35 тысяч рублей - взнос 1344 рубля, 50 тысяч рублей - взнос 1920 рублей, при повышении минимального размера оплаты труда страховые суммы также будут увеличиваться.

Право на получение пособия появится после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер выплат будет зависеть от страхового стажа и длительности участия в системе. При страховой сумме в 35 тысяч рублей пособие составит от 14 700 до 35 тысяч рублей, при 50 тысячах - от 21 до 50 тысяч рублей.

Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 и 24 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусматривается механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно. В случае превышения размера выплаченного за 12 и шесть месяцев соответственно страхового обеспечения над размером страховой суммы, увеличивается размер страховых взносов на 10% и 30% в течение следующих шести месяцев.