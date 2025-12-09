В ГД предложили запретить такси долго парковаться во дворах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во дворах.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях", - сказано в документе.

Парламентарии отмечают, что действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси.

Депутаты подчеркивают, что в итоге жители многих городов сталкиваются с тем, что придомовые территории многоквартирных домов фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси.