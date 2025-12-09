https://ria.ru/20251209/gosduma-2060805790.html
В ГД предложили запретить такси долго парковаться во дворах
В ГД предложили запретить такси долго парковаться во дворах - РИА Новости, 09.12.2025
В ГД предложили запретить такси долго парковаться во дворах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:32:00+03:00
2025-12-09T13:32:00+03:00
2025-12-09T13:32:00+03:00
госдума рф
такси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_19e37c422a231ffbcc64ac628e69a1b9.jpg
https://ria.ru/20251127/gosduma-2058056801.html
https://ria.ru/20251201/organizatsija-2058948420.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_6:0:790:588_1920x0_80_0_0_74b8cdf32e8a69321f12f800975569db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, такси
В ГД предложили запретить такси долго парковаться во дворах
В Госдуме предложили запретить таксистам долго парковаться во дворах
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во дворах.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях", - сказано в документе.
Парламентарии отмечают, что действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси.
Депутаты подчеркивают, что в итоге жители многих городов сталкиваются с тем, что придомовые территории многоквартирных домов фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси.
В этой связи парламентарии считают целесообразным внесение изменений в нормативные акты, ограничивающие стоянку легкового такси на придомовых территориях. По мнению депутатов, исключение должно быть сделано только для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа.