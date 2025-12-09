Рейтинг@Mail.ru
13:32 09.12.2025
В ГД предложили запретить такси долго парковаться во дворах
госдума рф, такси
Госдума РФ, Такси
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили запретить такси долго парковаться во дворах.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях", - сказано в документе.
Парламентарии отмечают, что действующие правила дорожного движения, содержащие ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, не распространяются на легковое такси.
Депутаты подчеркивают, что в итоге жители многих городов сталкиваются с тем, что придомовые территории многоквартирных домов фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси.
В этой связи парламентарии считают целесообразным внесение изменений в нормативные акты, ограничивающие стоянку легкового такси на придомовых территориях. По мнению депутатов, исключение должно быть сделано только для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа.
Госдума РФТакси
 
 
