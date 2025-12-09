Рейтинг@Mail.ru
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы - РИА Новости, 09.12.2025
13:00 09.12.2025
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы - РИА Новости, 09.12.2025
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на... РИА Новости, 09.12.2025
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы

Госдума продлила на год право участников СВО на кредитные каникулы

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на кредитные каникулы.
Первоначальная редакция документа предусматривала продление на следующий год ряда временных специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Москалькова предложила маркировать выплаченные участникам СВО деньги
30 октября, 17:26
Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительные поправки, которые продлевают на 2026 год и право мобилизованных, контрактников, добровольцев и других участников СВО, а также членов их семей потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.
Действующее законодательство дает право этим категориям обратится за кредитными каникулами до конца 2025 года. Это касается граждан, мобилизованных на военную службу, проходящих ее по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также членов их семей.
Кредитные каникулы таким лицам предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.
При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни. Поправки продевают право таких физлиц на кредитные каникулы до конца 2026 года.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю
13 октября, 15:37
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
