Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы - РИА Новости, 09.12.2025
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на...
2025-12-09T13:00:00+03:00
2025-12-09T13:00:00+03:00
2025-12-09T13:00:00+03:00
общество
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы
Госдума продлила на год право участников СВО на кредитные каникулы
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Госдума приняла
во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на кредитные каникулы.
Первоначальная редакция документа предусматривала продление на следующий год ряда временных специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски.
Госдума
в рамках второго чтения поддержала дополнительные поправки, которые продлевают на 2026 год и право мобилизованных, контрактников, добровольцев и других участников СВО, а также членов их семей потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.
Действующее законодательство дает право этим категориям обратится за кредитными каникулами до конца 2025 года. Это касается граждан, мобилизованных на военную службу, проходящих ее по контракту или находящихся на службе в Росгвардии
, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО на территориях Украины
, ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
, а также членов их семей.
Кредитные каникулы таким лицам предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.
При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни. Поправки продевают право таких физлиц на кредитные каникулы до конца 2026 года.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.