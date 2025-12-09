Рейтинг@Mail.ru
ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд - РИА Новости, 09.12.2025
11:24 09.12.2025
ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд
ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о создании Белгородского гарнизонного военного суда, передает корреспондент РИА Новости с заседания пленума ВС РФ. РИА Новости, 09.12.2025
общество
россия
белгородская область
белгород
игорь краснов
госдума рф
россия
белгородская область
белгород
общество, россия, белгородская область, белгород, игорь краснов, госдума рф
Общество, Россия, Белгородская область, Белгород, Игорь Краснов, Госдума РФ
ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд

ВС РФ внес в Госдуму проект о создании Белгородского гарнизонного военного суда

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о создании Белгородского гарнизонного военного суда, передает корреспондент РИА Новости с заседания пленума ВС РФ.
Как говорится в пояснительной записке, такой суд существовал до 2007 года, но был упразднен из-за снижения нагрузки и малочисленности воинских частей в Белгородской области.
"В настоящее время на территории Белгородской области дислоцируется значительное количество воинских частей и учреждений Вооруженных сил Российской Федерации... В условиях специальной военной операции и проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях Курский гарнизонный военный суд работает со значительным превышением средней нагрузки на судью", - отмечается в пояснительной записке.
Как уточняется в документе, теперь судьи Курского гарнизонного военного суда вынуждены ездить в Белгород для рассмотрения дел в условиях боевого воздействия противника.
"Кроме того, создание Белгородского гарнизонного военного суда обеспечит реальный доступ к правосудию и возможность гарантированной государством судебной защиты прав, законных интересов для военнослужащих, добровольцев, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в записке.
В новом суде будет пять судей, 14 работников аппарата, пять работников по охране и обслуживанию зданий суда. Его предлагается разместить на площадях Октябрьского районного суда Белгорода.
"Постановление принято", - сказал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов по итогам рассмотрения проекта федерального закона о создании Белогородского гарнизонного военного суда на заседании пленума ВС РФ.
Предположительные затраты на обеспечение суда мебелью, оргтехникой, системами безопасности и символами государственной власти оцениваются в 15,6 миллиона рублей, ежегодные расходы на содержание суда - в 11,2 миллиона, говорится в записке. В последующем для отдельного размещения гарнизонного военного суда потребуется здание площадью не менее 1040 квадратных метров, которое подберут из объектов, находящихся в федеральной собственности. В случае, если ему потребуется капитальный ремонт, его ориентировочная стоимость оценивают в 72,8 миллиона рублей.
ОбществоРоссияБелгородская областьБелгородИгорь КрасновГосдума РФ
 
 
