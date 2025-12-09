ВС России предложил создать в Белгороде гарнизонный суд

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о создании Белгородского гарнизонного военного суда, передает корреспондент РИА Новости с заседания пленума ВС РФ.

Как говорится в пояснительной записке, такой суд существовал до 2007 года, но был упразднен из-за снижения нагрузки и малочисленности воинских частей в Белгородской области

"В настоящее время на территории Белгородской области дислоцируется значительное количество воинских частей и учреждений Вооруженных сил Российской Федерации... В условиях специальной военной операции и проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях Курский гарнизонный военный суд работает со значительным превышением средней нагрузки на судью", - отмечается в пояснительной записке.

Как уточняется в документе, теперь судьи Курского гарнизонного военного суда вынуждены ездить в Белгород для рассмотрения дел в условиях боевого воздействия противника.

"Кроме того, создание Белгородского гарнизонного военного суда обеспечит реальный доступ к правосудию и возможность гарантированной государством судебной защиты прав, законных интересов для военнослужащих, добровольцев, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в записке.

В новом суде будет пять судей, 14 работников аппарата, пять работников по охране и обслуживанию зданий суда. Его предлагается разместить на площадях Октябрьского районного суда Белгорода.

"Постановление принято", - сказал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов по итогам рассмотрения проекта федерального закона о создании Белогородского гарнизонного военного суда на заседании пленума ВС РФ.