В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад - РИА Новости, 09.12.2025
03:12 09.12.2025
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад
сергей миронов
общество
госдума рф
Новости
ru-RU
сергей миронов, общество, госдума рф
Сергей Миронов, Общество, Госдума РФ
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад

СР предложила освободить семьи военных от родительской платы за детский сад

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме предложили существенно повысить минимальный размер пенсии
5 декабря, 10:46
"Законопроектом предлагается освободить военнослужащих, а также ветеранов боевых действий от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что геополитическая обстановка требует укрепления государственности, защиты национальных интересов и консолидации общества.
"В этот период особенно важно помнить о тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям", - добавил он.
По словам политика, ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство, в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ГД внесут проект об увеличении компенсации на оплату ЖКХ для инвалидов
3 декабря, 04:16
 
Сергей МироновОбществоГосдума РФ
 
 
