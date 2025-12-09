https://ria.ru/20251209/gosduma-2060705806.html
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад - РИА Новости, 09.12.2025
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:12:00+03:00
2025-12-09T03:12:00+03:00
2025-12-09T03:12:00+03:00
сергей миронов
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251205/pensii-2059986036.html
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059398860.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, общество, госдума рф
Сергей Миронов, Общество, Госдума РФ
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад
СР предложила освободить семьи военных от родительской платы за детский сад
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается освободить военнослужащих, а также ветеранов боевых действий от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов
отметил, что геополитическая обстановка требует укрепления государственности, защиты национальных интересов и консолидации общества.
"В этот период особенно важно помнить о тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям", - добавил он.
По словам политика, ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство, в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы.