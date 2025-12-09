В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается освободить военнослужащих, а также ветеранов боевых действий от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что геополитическая обстановка требует укрепления государственности, защиты национальных интересов и консолидации общества.

"В этот период особенно важно помнить о тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям", - добавил он.