В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья
02:17 09.12.2025 (обновлено: 02:27 09.12.2025)
В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья
В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья - РИА Новости, 09.12.2025
В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья
Собственников жилья в России могут выселить за систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением, использование жилья не по... РИА Новости, 09.12.2025
В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Собственников жилья в России могут выселить за систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением, использование жилья не по назначению или самовольную перепланировку, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Вопрос о выселении всегда вызывает повышенный интерес, хотя на практике такие решения принимаются редко. Но закон действительно предусматривает несколько ситуаций, когда собственник может лишиться жилья, и это всегда делается только через суд. Например, это систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов по статье 293 ГК РФ", — сказал Якубовский.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки
Вчера, 03:52
Парламентарий отметил, что другим распространенным основанием является "использование жилья не по назначению", то есть когда квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку, от чего страдает весь дом. По словам Якубовского, в таких спорах суды, как правило, встают на сторону жителей.
"Отдельное основание касается самовольных перепланировок. Если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома, а требования устранить нарушение не выполняются, это также может привести к принудительной продаже квартиры", - подчеркнул он.
Депутат уточнил, что ни управляющая компания, ни администрация дома не могут выселить человека самостоятельно. По его словам, любое решение принимает только суд и только при наличии доказательств того, что нарушения систематические и несут вред людям или дому.
"Отдельный вопрос — компенсации. Если выселяют собственника, его квартиру продают с публичных торгов, и деньги от продажи перечисляются ему за вычетом расходов на исполнение решения суда. То есть собственник теряет жилье, но не деньги. Сумма зависит от реальной цены продажи", - заключил он.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Права и обязанности владельцев домовых чатов предложили прописать в законе
14 ноября, 13:58
 
