В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Собственников жилья в России могут выселить за систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением, использование жилья не по назначению или самовольную перепланировку, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Вопрос о выселении всегда вызывает повышенный интерес, хотя на практике такие решения принимаются редко. Но закон действительно предусматривает несколько ситуаций, когда собственник может лишиться жилья, и это всегда делается только через суд. Например, это систематические нарушения прав соседей и правил пользования жилым помещением. Речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, создании опасных условий. Если собственник игнорирует требования устранить нарушения, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов по статье 293 ГК РФ", — сказал Якубовский

Парламентарий отметил, что другим распространенным основанием является "использование жилья не по назначению", то есть когда квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку, от чего страдает весь дом. По словам Якубовского, в таких спорах суды, как правило, встают на сторону жителей.

"Отдельное основание касается самовольных перепланировок. Если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома, а требования устранить нарушение не выполняются, это также может привести к принудительной продаже квартиры", - подчеркнул он.

Депутат уточнил, что ни управляющая компания, ни администрация дома не могут выселить человека самостоятельно. По его словам, любое решение принимает только суд и только при наличии доказательств того, что нарушения систематические и несут вред людям или дому.