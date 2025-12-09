Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060702417.html
В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами
В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами - РИА Новости, 09.12.2025
В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами
Условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами, хотят изменить в Госдуме, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:11:00+03:00
2025-12-09T02:11:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005431033.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф, осаго
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ОСАГО
В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами

Нилов предложил изменить ОСАГО виновникам ДТП с отягчающими обстоятельствами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами, хотят изменить в Госдуме, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Госдуме хотят изменить условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами. В случае, если нарушитель был пьян, ездил без прав, скрылся с места аварии, страховые компании будут обязаны предъявить этому человеку регрессивные требования - то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО", - пишет газета.
Отмечается, что целью инициативы является более справедливое формирование тарифной политики по ОСАГО, а также снижение рисков перекладывания стоимости страхования недобросовестных страхователей на других автовладельцев.
"Законопроект был подготовлен вместе с автоэкспертами, а также с участием специалистов страховых организаций. С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть", - пояснил газете глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который подготовил законопроект к внесению в Госдуму.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В ГД предложили ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО
17 марта, 10:10
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала