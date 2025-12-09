Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге ищут более 80 питомцев после пожара
16:01 09.12.2025 (обновлено: 16:18 09.12.2025)
В Гонконге ищут более 80 питомцев после пожара
В Гонконге ищут более 80 питомцев после пожара
В Гонконге ищут более 80 питомцев после пожара

© AP Photo / Chan Long HeiЛиквидация пожара в Гонконге
Ликвидация пожара в Гонконге
© AP Photo / Chan Long Hei
Ликвидация пожара в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Активисты общества за предотвращение жестокого обращения с животными Гонконга (SPCA) ищут более 80 пропавших после крупного пожара питомцев и призывают местные власти разместить еду, воду и ловушки на руинах сгоревшего жилого комплекса, пишет газета South China Morning Post.
Сильнейший за последние 17 лет пожар в Гонконге 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в одном из зданий жилого комплекса, а затем распространился на соседние. По последним данным, в результате пожара погибли 160 человек.
По информации издания, на данный момент 84 питомца, проживавших со своими хозяевами в сгоревшем жилом комплексе, все еще числятся пропавшими.
"Организация призвала власти разместить еду, воду и ловушки в обгоревших руинах, чтобы помочь спасти выживших животных", - говорится в сообщении газеты.
Как отметили в организации, несмотря на то, что ранее полиция завершила поиски животных в сгоревших зданиях и обнаружила множество останков, нельзя исключить возможность того, что некоторые животные могли сбежать самостоятельно во время спасательной операции.
По словам представителя SPCA, которые приводит газета, ранее некоторые животные были обнаружены полицейскими в соседних квартирах, а не в своих собственных, что позволяет предположить, что некоторым животным удалось сбежать и выжить самостоятельно.
