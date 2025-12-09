В Гонконге ищут более 80 питомцев после пожара

ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Активисты общества за предотвращение жестокого обращения с животными Гонконга (SPCA) ищут более 80 пропавших после крупного пожара питомцев и призывают местные власти разместить еду, воду и ловушки на руинах сгоревшего жилого комплекса, пишет газета South China Morning Post

Сильнейший за последние 17 лет пожар в Гонконге 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в одном из зданий жилого комплекса, а затем распространился на соседние. По последним данным, в результате пожара погибли 160 человек.

По информации издания, на данный момент 84 питомца, проживавших со своими хозяевами в сгоревшем жилом комплексе, все еще числятся пропавшими.

"Организация призвала власти разместить еду, воду и ловушки в обгоревших руинах, чтобы помочь спасти выживших животных", - говорится в сообщении газеты.

Как отметили в организации, несмотря на то, что ранее полиция завершила поиски животных в сгоревших зданиях и обнаружила множество останков, нельзя исключить возможность того, что некоторые животные могли сбежать самостоятельно во время спасательной операции.