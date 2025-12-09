Рейтинг@Mail.ru
Сийярто подарили российское вино в католическом соборе в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 09.12.2025 (обновлено: 14:02 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/glava-2060814799.html
Сийярто подарили российское вино в католическом соборе в Москве
Сийярто подарили российское вино в католическом соборе в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто подарили российское вино в католическом соборе в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после мессы в католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии на Большой... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:01:00+03:00
2025-12-09T14:02:00+03:00
в мире
венгрия
россия
москва
петер сийярто
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060812107_0:90:2048:1242_1920x0_80_0_0_33493a3a883df75ec695ff6d6740f1b1.jpg
https://ria.ru/20251128/orban-2058522875.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060812107_83:0:1904:1366_1920x0_80_0_0_e16decab64ad9d1388b05c0614a84aae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, москва, петер сийярто, facebook
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто, Facebook
Сийярто подарили российское вино в католическом соборе в Москве

РИА Новости: Сийярто подарили таманское вино в католическом соборе в Москве

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетяхМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время мессы в католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии на Большой Грузинской
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время мессы в католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии на Большой Грузинской - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетях
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время мессы в католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии на Большой Грузинской
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после мессы в католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии на Большой Грузинской получил в подарок от собора таманское вино сорта красностоп и сам подарил собору несколько бутылок венгерского вина, рассказал РИА Новости возглавивший мессу викарий собора Даниил Радько.
Сийярто во вторник сообщил в соцсети Facebook*, что посетил мессу в католическом соборе в Москве, куда прибыл для участия в заседании российско-венгерской межправкомиссии.
"После мессы мы приветствовали господина министра и господина посла Венгрии в ризнице, он преподнес подарки, мы тоже подарили подарок от нашего собора и пожелали успехов его работе. Господин министр подарил нам несколько бутылок вина из древнего бенедиктинского аббатства с тысячелетней историей. Это католическое аббатство, которое находится в Венгрии. Мы подарили тоже вино. Дело в том, что господин министр нас уже второй раз посещает – где-то год назад он тоже у нас был и тоже тогда подарил вино. И нам хотелось тоже совершить ответный подарок российским вином, порадовать нашего гостя. Регион Тамань, сорт винограда красностоп – автохтонный", – сказал Радько.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Орбан после переговоров с Путиным поужинал блюдами русской кухни
28 ноября, 22:06
 
В миреВенгрияРоссияМоскваПетер СийяртоFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала