МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после мессы в католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии на Большой Грузинской получил в подарок от собора таманское вино сорта красностоп и сам подарил собору несколько бутылок венгерского вина, рассказал РИА Новости возглавивший мессу викарий собора Даниил Радько.
"После мессы мы приветствовали господина министра и господина посла Венгрии в ризнице, он преподнес подарки, мы тоже подарили подарок от нашего собора и пожелали успехов его работе. Господин министр подарил нам несколько бутылок вина из древнего бенедиктинского аббатства с тысячелетней историей. Это католическое аббатство, которое находится в Венгрии. Мы подарили тоже вино. Дело в том, что господин министр нас уже второй раз посещает – где-то год назад он тоже у нас был и тоже тогда подарил вино. И нам хотелось тоже совершить ответный подарок российским вином, порадовать нашего гостя. Регион Тамань, сорт винограда красностоп – автохтонный", – сказал Радько.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
