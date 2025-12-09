Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Х - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/glava-2060749997.html
Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Х
Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Х - РИА Новости, 09.12.2025
Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Х
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал штраф Евросоюза против... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:42:00+03:00
2025-12-09T10:42:00+03:00
россия
европа
брюссель
кирилл дмитриев
илон маск
дональд трамп
еврокомиссия
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251206/mask-2060245388.html
https://ria.ru/20251126/es-2057755162.html
россия
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, брюссель, кирилл дмитриев, илон маск, дональд трамп, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Россия, Европа, Брюссель, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Х

Дмитриев назвал штраф ЕС против X решающим испытанием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал штраф Евросоюза против социальной сети X "решающим испытанием".
"Это решающее испытание", - написал Дмитриев в соцсети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой Штази
6 декабря, 03:09
Этот комментарий стал ответом на слова главы X Илона Маска ("даже WSJ согласна"), разместившего ссылку на статью газеты Wall Street Journal с критикой решения ЕС наложить штраф на соцсеть.
Накануне американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о штрафе, наложенном Европейским Союзом на соцсеть X, заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Европе призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет
26 ноября, 16:09
 
РоссияЕвропаБрюссельКирилл ДмитриевИлон МаскДональд ТрампЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала