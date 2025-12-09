Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Х

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал штраф Евросоюза против социальной сети X "решающим испытанием".
Этот комментарий стал ответом на слова главы X Илона Маска ("даже WSJ согласна"), разместившего ссылку на статью газеты Wall Street Journal с критикой решения ЕС наложить штраф на соцсеть.
Накануне американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о штрафе, наложенном Европейским Союзом на соцсеть X, заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
