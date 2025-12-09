Рейтинг@Mail.ru
ЕР законодательно закрепит наличие креста на изображении герба России - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 09.12.2025 (обновлено: 15:20 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/gerb-2060755686.html
ЕР законодательно закрепит наличие креста на изображении герба России
ЕР законодательно закрепит наличие креста на изображении герба России - РИА Новости, 09.12.2025
ЕР законодательно закрепит наличие креста на изображении герба России
"Единая Россия" законодательно закрепит обязательное наличие креста на изображении герба Российской Федерации, заявил руководитель Центрального исполкома... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:58:00+03:00
2025-12-09T15:20:00+03:00
россия
александр сидякин
единая россия
госдума рф
музей победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056245335_0:71:2047:1223_1920x0_80_0_0_c4e60843b10fb04cdf3761c24dcb5d01.jpg
https://ria.ru/20251121/gosduma-2056642267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056245335_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_6581a8ec6e3c9d1222282e0ca84396a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр сидякин, единая россия, госдума рф, музей победы
Россия, Александр Сидякин, Единая Россия, Госдума РФ, Музей Победы
ЕР законодательно закрепит наличие креста на изображении герба России

ЕР закрепит обязательное наличие креста на изображении герба России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГерб Российской Федерации
Герб Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Герб Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Единая Россия" законодательно закрепит обязательное наличие креста на изображении герба Российской Федерации, заявил руководитель Центрального исполкома партии, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Сидякин.
Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, закрепляющий изображение крестов в описании герба России.
"Действующий закон "О Государственном гербе Российской Федерации" использует слишком обтекаемое понятие: указываются короны, скипетр, держава, но не кресты на них. Поэтому "Единая Россия" внесла законопроект, который сегодня будем рассматривать, об уточнении описания герба. Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой. Это восстановление исторической справедливости; это дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности; это четкое послание всему миру, что с Россией — Бог", — сказал Сидякин на церемонии гашения марок, посвященных героям СВО, которая прошла в Музее Победы.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба
21 ноября, 16:34
 
РоссияАлександр СидякинЕдиная РоссияГосдума РФМузей Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала