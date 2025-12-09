https://ria.ru/20251209/gerasimov-2060724911.html
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии главной...
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска
Герасимов назвал задачей "Центра" поражение ВСУ, окруженных в районе Димитрова