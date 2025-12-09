Рейтинг@Mail.ru
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/gerasimov-2060724911.html
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска - РИА Новости, 09.12.2025
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии главной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:33:00+03:00
2025-12-09T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
красноармейск
валерий герасимов
россия
димитров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
россия
димитров
безопасность, вооруженные силы украины, красноармейск, валерий герасимов, россия, димитров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Валерий Герасимов, Россия, Димитров
Герасимов назвал главную задачу "Центра" после освобождения Красноармейска

Герасимов назвал задачей "Центра" поражение ВСУ, окруженных в районе Димитрова

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии главной задачей группировки войск "Центр" является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны РФ.
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения СВО.
"В ходе работы на передовом пункте управления общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии главной задачей группировки войск "Центр" является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКрасноармейскВалерий ГерасимовРоссияДимитров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
