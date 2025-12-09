https://ria.ru/20251209/gerasimov-2060724524.html
Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
Герасимов проверил работу группировки войск "Центр" - РИА Новости, 09.12.2025
Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач силами группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:31:00+03:00
2025-12-09T08:31:00+03:00
2025-12-09T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060725887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dccc3399a3e10be493267661c348b33.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060725887_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d90a5b71461b5eb1a51a621e0c0e9ab.jpg
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач на Днепропетровском направлении
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач силами группировки войск "Центр", действующими на Днепропетровском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны.
2025-12-09T08:31
true
PT2M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Центр"