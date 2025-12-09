Рейтинг@Mail.ru
У власти в Молдавии находятся коррупционеры, считает экс-генпрокурор - РИА Новости, 09.12.2025
10:15 09.12.2025
У власти в Молдавии находятся коррупционеры, считает экс-генпрокурор
У власти в Молдавии находятся коррупционеры, считает экс-генпрокурор - РИА Новости, 09.12.2025
У власти в Молдавии находятся коррупционеры, считает экс-генпрокурор
Руководство Молдавии обычно говорит о борьбе с коррупцией, чтобы скрыть, что коррупционеры до сих пор находятся у власти, считает бывший генпрокурор республики, РИА Новости, 09.12.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
александр стояногло
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, александр стояногло, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Александр Стояногло, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
У власти в Молдавии находятся коррупционеры, считает экс-генпрокурор

Стояногло: в Молдавии у власти коррупционеры, а расплачивается за это народ

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Руководство Молдавии обычно говорит о борьбе с коррупцией, чтобы скрыть, что коррупционеры до сих пор находятся у власти, считает бывший генпрокурор республики, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"О коррупции во власти всегда говорят в прошедшем времени. Это удобно. Не раздражает и не портит рейтинги тех, кто у власти сегодня… Раздались аплодисменты после отчёта - значит, она всё ещё у власти. А расплачиваются за это люди: газ дороже, денег меньше, те же недостроенные дороги", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович
7 декабря, 21:37
Бывший генпрокурор отметил, что всегда легко разоблачать "бывших", осуждать "тех, кто был до".
"9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией… которая у нас, как правило, уже "была". А если вдруг она "есть", значит, мы снова выбрали неправильное время глагола. О коррупции говорят в прошедшем. А в настоящем - она спокойно работает", - подчеркнул политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов
6 декабря, 21:58
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневАлександр СтояноглоЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
