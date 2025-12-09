Франция поставит Хорватии 18 гаубиц Ceasar, которые ранее передавал Киеву

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Франция договорилась о поставке Хорватии 18 гаубиц Caesar, которые она ранее поставляла Киеву, сообщила министр обороны страны Катрин Вотрэн.
"Сегодня в присутствии Ивана Анушича, заместителя премьер-министра и министра обороны Республики Хорватия, были подписаны контракты на закупку 18 гаубиц Caesar, оснащенных системами поддержки Scorpion. Это сотрудничество укрепляет наши связи, поддерживает нашу оборонную промышленность и технологическую базу, а также вносит непосредственный вклад в безопасность континента", - написала она в Х.
Министр напомнила, что Франция в период с 2022 по 2026 год втрое нарастила сроки производства Caesar, "что позволяет ей осуществлять поставки всем своим европейским партнёрам".
Кроме того, во Франции с двухдневным рабочим визитом находится глава хорватского правительства Андрей Пленкович, он сообщил, что подписал с руководством Франции договор о приобретении гаубиц.
"В рамках рабочего визита во Францию мы вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном присутствовали подписанию Плана действий на 2026-2028 годы по стратегическому партнерству, договора о покупке самоходных гаубиц Caesar MK2 для вооруженных сил Хорватии... письма о намерениях по модернизации самолетов Rafale ВВС Хорватии", - написал Пленкович в Х и опубликовал фотографии с церемонии подписания документов.
Британия поставит Турции 20 истребителей Eurofighter
27 октября, 19:17
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на хорватского министра сообщало, что стоимость заказа составит 320 миллионов евро.
Также офис французского президента сообщил, что был подписан протокол о намерениях о проведении работ по модернизации 12 истребителей Rafale, приобретенных Загребом "до технологического стандарта, эквивалентного тому, который в настоящее время используется в наших воздушно-космических силах".
В мае президент Франции заявил, что Париж не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, так как она уже отдала все, что могла, нарастив производство втрое.
Макрон в том числе отметил, что поставляемые ей Киеву гаубицы Caesar показали высокую эффективность на поле боя, и Франция отдала Украине даже те из них, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Швеция может не успеть поставить Украине истребители, сообщили СМИ
28 октября, 19:10