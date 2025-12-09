Франция поставит Хорватии 18 гаубиц Ceasar, которые ранее передавал Киеву

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на хорватского министра сообщало, что стоимость заказа составит 320 миллионов евро.

Также офис французского президента сообщил, что был подписан протокол о намерениях о проведении работ по модернизации 12 истребителей Rafale, приобретенных Загребом "до технологического стандарта, эквивалентного тому, который в настоящее время используется в наших воздушно-космических силах".