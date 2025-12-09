Рейтинг@Mail.ru
"Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" в домашнем матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:34 09.12.2025 (обновлено: 20:51 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/futbol-2060955679.html
"Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" в домашнем матче Лиги чемпионов
"Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" в домашнем матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" в домашнем матче Лиги чемпионов
Греческий "Олимпиакос" на выезде обыграл казахстанский "Кайрат" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T20:34:00+03:00
2025-12-09T20:51:00+03:00
футбол
спорт
желсон мартинш
кайрат
олимпиакос (пирей)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968123120_0:237:1200:912_1920x0_80_0_0_2bef0353438e7134892b1a41e60b4294.png
/20251209/pszh-2060800222.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968123120_0:124:1200:1024_1920x0_80_0_0_c79019fb4fef1454d60dc4b44fd04112.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, желсон мартинш, кайрат, олимпиакос (пирей), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Желсон Мартинш, Кайрат, Олимпиакос (Пирей), Лига чемпионов УЕФА
"Кайрат" проиграл "Олимпиакосу" в домашнем матче Лиги чемпионов

"Олимпиакос" на выезде обыграл "Кайрат" в Лиги чемпионов

© Footyheadlines.comОбои Лиги чемпионов УЕФА
Обои Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Footyheadlines.com
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Греческий "Олимпиакос" на выезде обыграл казахстанский "Кайрат" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Желсон Мартинш (73-я минута).
Лига чемпионов УЕФА
09 декабря 2025 • начало в 18:30
Завершен
Кайрат
0 : 1
Олимпиакос
73‎’‎ • Желсон Мартинш
(Мехди Тареми)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кайрат" проиграл пятый матч в Лиге чемпионов в текущем сезоне и располагается на предпоследнем, 35-м месте таблицы, имея в своем активе 1 очко. "Олимпиакос" (5 очков) одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов и располагается на 26-й позиции.
В следующем туре "Кайрат" 20 января примет бельгийский "Брюгге", "Олимпиакос" в этот же день дома сыграет против леверкузенского "Байера".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Атлетиком", пишут СМИ
Вчера, 13:12
 
ФутболСпортЖелсон МартиншКайратОлимпиакос (Пирей)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала