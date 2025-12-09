Рейтинг@Mail.ru
В Саратове осудили члена ячейки движения "Аллатра*" - РИА Новости, 09.12.2025
17:02 09.12.2025
В Саратове осудили члена ячейки движения "Аллатра*"
В Саратове осудили члена ячейки движения "Аллатра*"
Сотрудники УФСБ пресекли в Саратовской области деятельность региональной ячейки международного движения "Аллатра*", одна из ее участниц оштрафована и осуждена... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:02:00+03:00
2025-12-09T17:02:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
саратов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
саратовская область
саратов
происшествия, россия, саратовская область, саратов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Саратов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Саратове осудили члена ячейки движения "Аллатра*"

УФСБ пресекло деятельность ячейки движения "Аллатра" под Саратовом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ФСБ РФ
Автомобиль ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль ФСБ РФ. Архивное фото
САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли в Саратовской области деятельность региональной ячейки международного движения "Аллатра*", одна из ее участниц оштрафована и осуждена по уголовной статье.
"В числе сторонников организации была установлена жительница поселка Светлый Саратовской области, которая принимала участие в собраниях организации, распространяла книги и листовки организации, в том числе посредством сети интернет, призывала жителей принять участие в ее деятельности, а также осуществляла финансирование объединения, в том числе после его признания нежелательным на территории России", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению управления ФСБ, прокуратурой Татищевского района в отношении гражданки было возбуждено три дела об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). За административное правонарушение суд привлек её к наказанию в виде предупреждения и штрафа в 5 тысяч рублей. Кроме того, в отношении жительницы Саратовской области было возбуждено уголовное дело.
"По результатам расследования следственным отделом УФСБ возбужденного в ее отношении уголовного дела в связи с финансированием экстремистской организации также Татищевским районным судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 284.1 УК России и в виду ее возраста ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ", - добавили в областном управлении.
В пресс-службе ведомства уточнили, что региональное управление пресекло деятельность ячейки во взаимодействии с УФСБ России по 27-й ракетной армии.
* Запрещенная в России экстремистская организация
ПроисшествияРоссияСаратовская областьСаратовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
