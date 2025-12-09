В Саратове осудили члена ячейки движения "Аллатра*"

САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли в Саратовской области деятельность региональной ячейки международного движения "Аллатра*", одна из ее участниц оштрафована и осуждена по уголовной статье.

"По результатам расследования следственным отделом УФСБ возбужденного в ее отношении уголовного дела в связи с финансированием экстремистской организации также Татищевским районным судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 284.1 УК России и в виду ее возраста ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ", - добавили в областном управлении.