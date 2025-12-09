https://ria.ru/20251209/fsb-2060883267.html
В Саратове осудили члена ячейки движения "Аллатра*"
В Саратове осудили члена ячейки движения "Аллатра*"
Сотрудники УФСБ пресекли в Саратовской области деятельность региональной ячейки международного движения "Аллатра*", одна из ее участниц оштрафована и осуждена... РИА Новости, 09.12.2025
САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли в Саратовской области деятельность региональной ячейки международного движения "Аллатра*", одна из ее участниц оштрафована и осуждена по уголовной статье.
"В числе сторонников организации была установлена жительница поселка Светлый Саратовской области
, которая принимала участие в собраниях организации, распространяла книги и листовки организации, в том числе посредством сети интернет, призывала жителей принять участие в ее деятельности, а также осуществляла финансирование объединения, в том числе после его признания нежелательным на территории России", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению управления ФСБ
, прокуратурой Татищевского района
в отношении гражданки было возбуждено три дела об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ
(участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). За административное правонарушение суд привлек её к наказанию в виде предупреждения и штрафа в 5 тысяч рублей. Кроме того, в отношении жительницы Саратовской области было возбуждено уголовное дело.
"По результатам расследования следственным отделом УФСБ возбужденного в ее отношении уголовного дела в связи с финансированием экстремистской организации также Татищевским районным судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 284.1 УК России и в виду ее возраста ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ", - добавили в областном управлении.
В пресс-службе ведомства уточнили, что региональное управление пресекло деятельность ячейки во взаимодействии с УФСБ России по 27-й ракетной армии.
* Запрещенная в России экстремистская организация