ФСБ на сайте открыла раздел о подвигах сотрудников органов госбезопасности
01:43 09.12.2025
ФСБ на сайте открыла раздел о подвигах сотрудников органов госбезопасности
ФСБ на сайте открыла раздел о подвигах сотрудников органов госбезопасности
Федеральная служба безопасности России на своем сайте открыла рубрику "Герои - чекисты", посвященную сотрудникам отечественных органов госбезопасности, в разное РИА Новости, 09.12.2025
ФСБ на сайте открыла раздел о подвигах сотрудников органов госбезопасности

ФСБ на сайте открыла раздел о подвигах сотрудников разных лет

Здание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России на своем сайте открыла рубрику "Герои - чекисты", посвященную сотрудникам отечественных органов госбезопасности, в разное время проявивших мужество и героизм, в том числе отдавших жизнь при выполнении служебных заданий.
Открытие новой рубрики приурочено к отмечаемому во вторник в России Дню Героев Отечества.
"Наши предшественники – сотрудники отечественных органов безопасности свято чтили, сохраняли и распространяли информацию о подвигах предыдущих поколений, обеспечивавших государственную безопасность страны.
В целях сохранения и развития героических традиций органов Федеральной службы безопасности в рубрике представлены иллюстрированные очерки о сотрудниках – героях Великой Отечественной войны, афганских событий и отличившихся в борьбе с международным терроризмом", - отмечается в сообщении ФСБ.
Очерки подготовлены не о всех героях, так как некоторые из них по-прежнему выполняют служебные задачи, уточнили в спецслужбе.
Кроме очерков в регулярно пополняемой рубрике размещены материалы различных изданий о сотрудниках отечественных органов безопасности – Героях Советского Союза и Героях России.
"Представленная в рубрике информация не преследует цель дать исчерпывающие сведения о сотрудниках-героях. Цель материалов – познакомить читателей с жизнью, особенностью характеров и деятельности героев, вдохновить на следование их примеру", - подчеркнули в ФСБ.
Среди тех, о ком рассказывается в рубрике, - Герой Советского Союза майор Иван Данилович Кудря (1912–1942). В 1938 годы он окончил Ново-Петергофское военно-политическое училище пограничных и внутренних войск НКВД им. К.Е. Ворошилова и был распределен в НКВД Украины в Киев, где участвовал в борьбе с украинским националистическим подпольем. С началом Великой Отечественной войны Кудре поручили возглавить резидентуру НКВД в Киеве в случае его оккупации немецко-фашистскими войсками. Кудре присвоили оперативный псевдоним "Максим". Подпольная оперативная группа, которой руководил Кудря, добилась значительных успехов. Однако из-за предательства гитлеровцы вышли на группу. Ее членов во главе с Кудрей, прежде чем казнить, в течение трех месяцев жестоко пытали, но никакой значимой информации от них не получили.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги в создании и руководстве подпольной разведывательной организации в городе Киеве, мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны Иван Кудря посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
"После Великой Отечественной войны одна из улиц в центре Киева была названа в честь Героя Ивана Кудри – яркого представителя советского воина-освободителя народов СССР и Европы от нацизма. В 2019 году в связи с изменением политической ориентации руководства Украины улица Героя Ивана Кудри была переименована в честь участника проигранной США войны во Вьетнаме Джона Маккейна", - отметили в ФСБ.
Сотрудники пограничных органов ФСБ России, отечественных органов безопасности помнят о подвиге Ивана Даниловича Кудри и его оперативной группы, подчеркнули в российской спецслужбе.
"Их пример, мужество и героизм вдохновляют современных сотрудников на вдумчивую, кропотливую и самоотверженную работу по обеспечению государственной безопасности России", - добавили в ФСБ.
Также в новой рубрике рассказано и о других чекистах, удостоенных звания Героя Советского Союза - Дмитрии Медведеве, Викторе Карасеве, Андрее Серебрякове, Евгении Мирковском.
