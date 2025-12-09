ФСБ на сайте открыла раздел о подвигах сотрудников органов госбезопасности

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России Федеральная служба безопасности России на своем сайте открыла рубрику "Герои - чекисты", посвященную сотрудникам отечественных органов госбезопасности, в разное время проявивших мужество и героизм, в том числе отдавших жизнь при выполнении служебных заданий.

Открытие новой рубрики приурочено к отмечаемому во вторник в России Дню Героев Отечества.

"Наши предшественники – сотрудники отечественных органов безопасности свято чтили, сохраняли и распространяли информацию о подвигах предыдущих поколений, обеспечивавших государственную безопасность страны.

В целях сохранения и развития героических традиций органов Федеральной службы безопасности в рубрике представлены иллюстрированные очерки о сотрудниках – героях Великой Отечественной войны, афганских событий и отличившихся в борьбе с международным терроризмом", - отмечается в сообщении ФСБ

Очерки подготовлены не о всех героях, так как некоторые из них по-прежнему выполняют служебные задачи, уточнили в спецслужбе.

Кроме очерков в регулярно пополняемой рубрике размещены материалы различных изданий о сотрудниках отечественных органов безопасности – Героях Советского Союза и Героях России.

"Представленная в рубрике информация не преследует цель дать исчерпывающие сведения о сотрудниках-героях. Цель материалов – познакомить читателей с жизнью, особенностью характеров и деятельности героев, вдохновить на следование их примеру", - подчеркнули в ФСБ.

Среди тех, о ком рассказывается в рубрике, - Герой Советского Союза майор Иван Данилович Кудря (1912–1942). В 1938 годы он окончил Ново-Петергофское военно-политическое училище пограничных и внутренних войск НКВД им. К.Е. Ворошилова и был распределен в НКВД Украины Киев , где участвовал в борьбе с украинским националистическим подпольем. С началом Великой Отечественной войны Кудре поручили возглавить резидентуру НКВД в Киеве в случае его оккупации немецко-фашистскими войсками. Кудре присвоили оперативный псевдоним "Максим". Подпольная оперативная группа, которой руководил Кудря, добилась значительных успехов. Однако из-за предательства гитлеровцы вышли на группу. Ее членов во главе с Кудрей, прежде чем казнить, в течение трех месяцев жестоко пытали, но никакой значимой информации от них не получили.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги в создании и руководстве подпольной разведывательной организации в городе Киеве, мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны Иван Кудря посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

"После Великой Отечественной войны одна из улиц в центре Киева была названа в честь Героя Ивана Кудри – яркого представителя советского воина-освободителя народов СССР и Европы от нацизма. В 2019 году в связи с изменением политической ориентации руководства Украины улица Героя Ивана Кудри была переименована в честь участника проигранной США войны во Вьетнаме Джона Маккейна ", - отметили в ФСБ.

Сотрудники пограничных органов ФСБ России, отечественных органов безопасности помнят о подвиге Ивана Даниловича Кудри и его оперативной группы, подчеркнули в российской спецслужбе.

"Их пример, мужество и героизм вдохновляют современных сотрудников на вдумчивую, кропотливую и самоотверженную работу по обеспечению государственной безопасности России", - добавили в ФСБ.