В КЧР прошел военно-патриотический форум "Гордимся славою Героев"

ПЯТИГОРСК, 9 дек – РИА Новости. Военно-патриотический форум "Гордимся славою Героев", посвященный Дню Героев Отечества, прошел в Черкесске, сообщили РИА Новости в министерстве по делам молодежи Карачаево-Черкесской республики.

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря.

« "Гордимся славою героев" – именно под таким названием в Черкесске прошел военно-патриотический молодёжный форум, посвященный Дню Героев Отечества. Участниками мероприятия являлись бойцы СВО и студенты колледжей старше 14 лет. Форум направлен на формирование чувства патриотизма и укрепление духовных ценностей через пример мужества героев Родины", - сообщили в министерстве.

На форуме были представлены различные площадки: военно-спортивная игра "Лазертаг", тактическая медицина и переноска раненого, мастер-класс по стрельбе по биатлонным мишеням, а также сборка и разборка автомата, снаряжение магазина патронами и показательное выступление – захват и оборона территории.

В министерстве также отметили, что на мероприятии была показана работа полевой кухни и проходит выставка стрелкового оружия. Мероприятие проводилось совместно с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Во вторник в населенных пунктах Карачаево-Черкесии прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, с участием представителей власти, силовых структур, участников военно-патриотических организаций, участников специальной военной операции, молодежи и школьников.