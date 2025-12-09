https://ria.ru/20251209/flot-2060743796.html
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте - РИА Новости, 09.12.2025
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте
Великобритания близка к тому, чтобы уступить России доминирование в Атлантике, заявил командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкикс,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:21:00+03:00
2025-12-09T10:21:00+03:00
2025-12-09T10:21:00+03:00
в мире
великобритания
нато
россия
ла-манш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980350_0:76:1667:1014_1920x0_80_0_0_6afcdada2daf840411b7e9761fdae7e1.jpg
https://ria.ru/20251208/podlodka-2060610874.html
https://ria.ru/20251206/flot-2060257458.html
великобритания
россия
ла-манш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980350_130:0:1538:1056_1920x0_80_0_0_4d6cc334f30a712c6223cbff2228fffb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, нато, россия, ла-манш
В мире, Великобритания, НАТО, Россия, Ла-Манш
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте
Командующий ВМФ Британии заявил о риске уступить Атлантику РФ