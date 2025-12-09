Рейтинг@Mail.ru
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте - РИА Новости, 09.12.2025
10:21 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/flot-2060743796.html
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте - РИА Новости, 09.12.2025
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте
Великобритания близка к тому, чтобы уступить России доминирование в Атлантике, заявил командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкикс,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:21:00+03:00
2025-12-09T10:21:00+03:00
в мире
великобритания
нато
россия
ла-манш
великобритания
россия
ла-манш
в мире, великобритания, нато, россия, ла-манш
В мире, Великобритания, НАТО, Россия, Ла-Манш
"Под угрозой". Командующий ВМФ Британии сделал заявление о российском флоте

Командующий ВМФ Британии заявил о риске уступить Атлантику РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Левченко" Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025"
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Левченко" Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Великобритания близка к тому, чтобы уступить России доминирование в Атлантике, заявил командующий Военно-морским флотом Великобритании генерал Гуин Дженкикс, его слова приводит The Times.
"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного", — сказал Дженкинс.
Экспедиция в Баренцевом море раскроет тайну гибели подлодки в 1940 году
8 декабря, 16:38
По его словам, Россия вложила миллиарды в развитие своих военно-морских сил, особенно в Северный флот. Он заявил, что Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.
Издание Associated Press со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщило в конце ноября, что британцы отправили патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше корвета и танкера ВМФ России. В британском Минобороны также заявили, что направили в Исландию три разведывательных самолета Poseidon в рамках миссии НАТО по якобы наблюдению за российскими кораблями в Северной Атлантике и Арктике.
6 декабря, 07:46
 
В миреВеликобританияНАТОРоссияЛа-Манш
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
