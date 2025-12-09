Рейтинг@Mail.ru
Молдавские фермеры проведут акцию протеста у здания правительства - РИА Новости, 09.12.2025
15:36 09.12.2025
Молдавские фермеры проведут акцию протеста у здания правительства
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" объявила, что 10 декабря проведет предупредительный протест у здания правительства в Кишиневе, требуя ввести мораторий на... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
кишинев
россия
молдавия
кишинев
россия
молдавия
в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
Молдавские фермеры проведут акцию протеста у здания правительства

Молдавская ассоциация «Сила фермеров» проведет акцию протеста 10 декабря

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкАкция протеста фермеров в Кишиневе
Акция протеста фермеров в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Акция протеста фермеров в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" объявила, что 10 декабря проведет предупредительный протест у здания правительства в Кишиневе, требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, сообщила пресс-служба организации.
«
"Десятого декабря... в 10:30 (11.30) утра перед зданием правительства на улице Пушкина "Сила фермеров" организует предупредительную акцию протеста по инициативе фермеров, серьёзно пострадавших от засухи последних лет. Производители требуют принятия срочных мер по исправлению катастрофической ситуации в сельском хозяйстве по всей стране", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook*.
Организаторы просят власти ввести мораторий на принудительные взыскания долгов фермеров, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования. Они отмечают, что протест - это "тревожный сигнал и первая попытка срочного диалога, прежде чем ситуация ухудшится".
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Внутренний госдолг Молдавии за 11 месяцев вырос до рекордных показателей
8 декабря, 11:55
 
В миреКишиневРоссияМолдавия
 
 
