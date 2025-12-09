В Соединенных Штатах наконец сформировался неожиданный консенсус между Трампом и его противниками: Европу решили раздеть до нитки и пустить по миру. Но обо всем по порядку.
Еще в пятницу из-за утечки о якобы приказе Хегсета "добивать выживших" после ударов по судам в Карибском море в Белом доме назвали издание The Washington Post медиапреступником недели и включили в зал позора американских СМИ.
И вот уже в воскресенье WP выкатывает целую редакционную статью, которую впору озаглавить "Апология Трампа. Не дадим президента на поругание!".
В ней авторы обвиняют европейских лидеров в духе: "Вот вы говорите, что Трамп предает Украину. Но прежде чем бросать подобные камни, стоит убедиться в собственной безгрешности. Вы-то сами чем помогли, кроме разговоров?"
И дальше осыпают евробюрократов градом изобличающих тезисов.
Конечно, для западного политика произнести такое вслух — признаться: "Мы почти четыре года кормили вас, европейцев, небылицами про победу на поле боя и границы 1991-го, которые 90 процентов из вас не найдет на карте", — это далеко не всем простительная откровенность.
Но журналисты The Washington Post называют это "цинизмом".
В общем, перемена позиции предельно неожиданная. Еще вчера один из ключевых рупоров Демпартии обвинял Трампа и его администрацию во всех мыслимых и немыслимых смертных грехах, и тут такая кардинальная перемена настроения. Ведь статья вышла буквально через два дня после публикации стратегии национальной безопасности США, в которой Белый дом предельно резко выражает претензии в адрес европейских союзников и в особенности Евросоюза. В документе не просто выражаются сомнения в том, нужны ли Вашингтону такие союзники, — там допускают, что через 20 лет они вообще станут врагами США. А ЕС и вовсе чуть ли не назван главной причиной американских проблем. И даже — слыханное ли дело — его обвиняют в подавлении демократии.
В чем же причина столь радикального разворота The Washington Post? Неужто сторонники войны до последнего украинца вдруг вняли призывам Трампа положить конец конфликту и бросились изобличать противников мирного урегулирования?
Конечно, нет.
Но европейцам от этого не легче. Просто партии поджигателей войны нужны деньги для поддержки Украины. И красной нитью через весь текст проходит мысль о том, что дать их должны европейцы. Где именно они их возьмут — не так уж и важно. "Слова ничего не стоят, а европейцы богаты. Они способны на большее" — такими словами завершается статья.
Вот как на вашингтонпостский переводится зеленское "дай".
И для Европы, это, конечно, ничем не лучше прессинга от Трампа. Теперь на них давят еще и демократы, пусть и с противоположной целью.
Так или иначе, за конфликт на Украине придется платить. Будь то за поражение Запада, к которому ведет мирный процесс, или за продолжение противостояния, к которому приведет его провал.
И демократы, судя по всему, наконец пришли с Трампом к единому мнению: что бы там ни вышло в итоге, счета закроют европейцы. Как конкретно — это их проблемы.
Станут ли они и дальше разрушать свои экономики в надежде выкроить лишний миллиард для ВСУ, или попросту решатся присвоить российские золотовалютные резервы, расстреляв в упор из дробовика собственную финансовую систему, — американцев не волнует.
Самим же европейцам не хватает суверенитета, чтобы признать ущербность подобной стратегии. Они отчаянно пытаются спихнуть вину — и необходимость оплачивать конфликт — друг на другу. Так, Франция отказалась вкладывать в "репарационный кредит" хранящиеся в ее коммерческих банках 18 миллиардов российских резервов. Но поддержала идею с отправкой на заклание Бельгии. Единая Европа во всем своем великолепии!
