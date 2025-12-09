В Соединенных Штатах наконец сформировался неожиданный консенсус между Трампом и его противниками: Европу решили раздеть до нитки и пустить по миру. Но обо всем по порядку.

Еще в пятницу из-за утечки о якобы приказе Хегсета "добивать выживших" после ударов по судам в Карибском море в Белом доме назвали издание The Washington Post медиапреступником недели и включили в зал позора американских СМИ.

И вот уже в воскресенье WP выкатывает целую редакционную статью, которую впору озаглавить "Апология Трампа. Не дадим президента на поругание!".

В ней авторы обвиняют европейских лидеров в духе: "Вот вы говорите, что Трамп предает Украину . Но прежде чем бросать подобные камни, стоит убедиться в собственной безгрешности. Вы-то сами чем помогли, кроме разговоров?"

И дальше осыпают евробюрократов градом изобличающих тезисов.

Отдельно достается Бельгии . С насмешками авторы цитируют премьер-министра де Вевера: "Кто на самом деле верит, что Россия проиграет Украине? Это басня, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и чтобы в стране, обладающей ядерным оружием, воцарилась нестабильность".

Конечно, для западного политика произнести такое вслух — признаться: "Мы почти четыре года кормили вас, европейцев, небылицами про победу на поле боя и границы 1991-го, которые 90 процентов из вас не найдет на карте", — это далеко не всем простительная откровенность.

Но журналисты The Washington Post называют это "цинизмом".

В этой же статье они атакуют и президента Франции . "Как Макрон объясняет, например, то, что Франция занимает третье место в Европе по объему закупок российских энергоносителей?" — задают они риторический вопрос, акцентируя, что закупки продолжаются даже после начала СВО.

В общем, перемена позиции предельно неожиданная. Еще вчера один из ключевых рупоров Демпартии обвинял Трампа и его администрацию во всех мыслимых и немыслимых смертных грехах, и тут такая кардинальная перемена настроения. Ведь статья вышла буквально через два дня после публикации стратегии национальной безопасности США , в которой Белый дом предельно резко выражает претензии в адрес европейских союзников и в особенности Евросоюза. В документе не просто выражаются сомнения в том, нужны ли Вашингтону такие союзники, — там допускают, что через 20 лет они вообще станут врагами США. А ЕС и вовсе чуть ли не назван главной причиной американских проблем. И даже — слыханное ли дело — его обвиняют в подавлении демократии.

В чем же причина столь радикального разворота The Washington Post? Неужто сторонники войны до последнего украинца вдруг вняли призывам Трампа положить конец конфликту и бросились изобличать противников мирного урегулирования?

Конечно, нет.

Но европейцам от этого не легче. Просто партии поджигателей войны нужны деньги для поддержки Украины. И красной нитью через весь текст проходит мысль о том, что дать их должны европейцы. Где именно они их возьмут — не так уж и важно. "Слова ничего не стоят, а европейцы богаты. Они способны на большее" — такими словами завершается статья.

Вот как на вашингтонпостский переводится зеленское "дай".

И для Европы, это, конечно, ничем не лучше прессинга от Трампа. Теперь на них давят еще и демократы, пусть и с противоположной целью.

Так или иначе, за конфликт на Украине придется платить. Будь то за поражение Запада, к которому ведет мирный процесс, или за продолжение противостояния, к которому приведет его провал.

И демократы, судя по всему, наконец пришли с Трампом к единому мнению: что бы там ни вышло в итоге, счета закроют европейцы. Как конкретно — это их проблемы.

Станут ли они и дальше разрушать свои экономики в надежде выкроить лишний миллиард для ВСУ , или попросту решатся присвоить российские золотовалютные резервы, расстреляв в упор из дробовика собственную финансовую систему, — американцев не волнует.