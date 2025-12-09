Рейтинг@Mail.ru
13:40 09.12.2025 (обновлено: 13:41 09.12.2025)
ЕК нужны более широкие полномочия в вопросах обороны, заявила Каллас
ЕК нужны более широкие полномочия в вопросах обороны, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в Европарламенте, что ЕК нужны более широкие полномочия в вопросах обороны, которые сейчас остаются национальной прерогативой.
"У нас только что прошла встреча министров обороны стран ЕС, и я действительно хочу проводить такие встречи чаще, потому что им необходимо изменить образ мышления - перейти от национального подхода к европейскому, как это сделали министры в других областях. Мы предложили коалиции возможностей, которые должны возглавляться государствами-членами, но мы можем помочь им координировать работу и выходить на совместные закупки и проекты, потому что некоторые виды вооружений и возможностей слишком масштабны, чтобы отдельные страны могли их приобрести в одиночку. Мы над этим работаем", - сказала она во время дискуссий в комитете по иностранным делам Европарламента.
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил РИА Новости 3 декабря, что некоторые лидеры в Евросоюзе стремятся затянуть конфликт на Украине, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать Еврокомиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве
