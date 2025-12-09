Рейтинг@Mail.ru
20:22 09.12.2025 (обновлено: 21:35 09.12.2025)
В Euroclear испугались мести России
В Euroclear испугались мести России

Euroclear: Россия может конфисковать активы депозитария на 16 миллиардов евро

Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
© Getty Images / picture alliance/Ansgar Haase
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear, имеющий около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, может потерять эти средства в случае реализации плана Еврокомиссии по замороженным российским активам, заявил гендиректор по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP.
"Если решение Евросоюза будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов", — сказал он.
По словам Элие, в ЕС обещают гарантии, которые якобы помогут защитить европейские активы, однако пока непонятно, насколько обязательными они будут в случае политических изменений в этих государствах.
"Мы очень ясно дали понять, что у нас по-прежнему есть опасения", — высказался финансист.
В понедельник Валери Урбен, глава бельгийского депозитария Euroclear, где размещены замороженные в ЕС активы ЦБ России, предупредила, что идея репарационного кредита для Украины за счет российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности. По словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности своих депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.
Глава Минобороны и внешней торговли Тео Франкен ранее заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ России для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов как основы для кредита Украине.
Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
