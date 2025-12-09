В Euroclear испугались мести России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear, имеющий около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, может потерять эти средства в случае реализации плана Еврокомиссии по замороженным российским активам, заявил гендиректор по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP.

"Если решение Евросоюза будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России , уязвимым для юридического преследования и изъятия активов", — сказал он.

По словам Элие, в ЕС обещают гарантии, которые якобы помогут защитить европейские активы, однако пока непонятно, насколько обязательными они будут в случае политических изменений в этих государствах.

"Мы очень ясно дали понять, что у нас по-прежнему есть опасения", — высказался финансист.

В понедельник Валери Урбен, глава бельгийского депозитария Euroclear, где размещены замороженные в ЕС активы ЦБ России, предупредила, что идея репарационного кредита для Украины за счет российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности. По словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности своих депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.

Глава Минобороны и внешней торговли Тео Франкен ранее заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ России для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов как основы для кредита Украине.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.

Брюссель , обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".