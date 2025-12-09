https://ria.ru/20251209/es-2060975262.html
Пушков заявил, что ЕС хочет спровоцировать финансовый хаос в США
Пушков заявил, что ЕС хочет спровоцировать финансовый хаос в США - РИА Новости, 09.12.2025
Пушков заявил, что ЕС хочет спровоцировать финансовый хаос в США
Сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что ЕС хочет вызвать финансовый хаос в США, чтобы "свалить" Трампа. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:10:00+03:00
2025-12-09T23:10:00+03:00
2025-12-09T23:10:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
алексей пушков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
https://ria.ru/20251208/dmitriev-2060650407.html
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, украина, алексей пушков, евросоюз
В мире, США, Европа, Украина, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков заявил, что ЕС хочет спровоцировать финансовый хаос в США
Пушков: ЕС хочет вызвать финансовый хаос в США, чтобы свалить Трампа
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что ЕС хочет вызвать финансовый хаос в США, чтобы "свалить" Трампа.
"Цель такого "плана", если он существует на деле, может быть лишь одна: вызвать финансовый хаос в США
, чтобы свалить Трампа. Но сначала обрушится европейская банковская система, что приведет не только к смене тех, кто ныне правит Европой
, но и к финансовому кризису таких масштабов, что он может привести к краху Евросоюза", - написал Пушков
в Telegram-канале.
По словам сенатора, ходят слухи, что в Евросоюзе обсуждается план "сбросить" находящиеся в распоряжении европейцев гособлигации США на сумму 2,3 триллиона долларов в случае, если Трамп заключит соглашение по Украине
без учета позиции ЕС
. Это якобы приведет к обвалу рынка американских ценных бумаг, что может стать своеобразной местью ЕС за линию Трампа по Украине, пояснил Пушков.
"Поверить в этот сценарий, однако, сложно. Скорее попахивает грубым финансовым шантажом. Дело в том, что при таком сценарии западный альянс вообще перестанет существовать - ему придет конец. А ущерб, причем гигантский, будет нанесен не только США, но и самой Европе. Это то "ружье", которое застрелит "стреляющего", точнее - его экономику и финансовую систему. Как написал один западный блогер, "это уже не дипломатия - это гарантированное взаимное финансовое уничтожение", - добавил сенатор.