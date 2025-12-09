Пушков заявил, что ЕС хочет спровоцировать финансовый хаос в США

"Поверить в этот сценарий, однако, сложно. Скорее попахивает грубым финансовым шантажом. Дело в том, что при таком сценарии западный альянс вообще перестанет существовать - ему придет конец. А ущерб, причем гигантский, будет нанесен не только США, но и самой Европе. Это то "ружье", которое застрелит "стреляющего", точнее - его экономику и финансовую систему. Как написал один западный блогер, "это уже не дипломатия - это гарантированное взаимное финансовое уничтожение", - добавил сенатор.