23:10 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/es-2060975262.html
Пушков заявил, что ЕС хочет спровоцировать финансовый хаос в США
Сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что ЕС хочет вызвать финансовый хаос в США, чтобы "свалить" Трампа. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T23:10:00+03:00
2025-12-09T23:10:00+03:00
Пушков заявил, что ЕС хочет спровоцировать финансовый хаос в США

Пушков: ЕС хочет вызвать финансовый хаос в США, чтобы свалить Трампа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что ЕС хочет вызвать финансовый хаос в США, чтобы "свалить" Трампа.
"Цель такого "плана", если он существует на деле, может быть лишь одна: вызвать финансовый хаос в США, чтобы свалить Трампа. Но сначала обрушится европейская банковская система, что приведет не только к смене тех, кто ныне правит Европой, но и к финансовому кризису таких масштабов, что он может привести к краху Евросоюза", - написал Пушков в Telegram-канале.
По словам сенатора, ходят слухи, что в Евросоюзе обсуждается план "сбросить" находящиеся в распоряжении европейцев гособлигации США на сумму 2,3 триллиона долларов в случае, если Трамп заключит соглашение по Украине без учета позиции ЕС. Это якобы приведет к обвалу рынка американских ценных бумаг, что может стать своеобразной местью ЕС за линию Трампа по Украине, пояснил Пушков.
"Поверить в этот сценарий, однако, сложно. Скорее попахивает грубым финансовым шантажом. Дело в том, что при таком сценарии западный альянс вообще перестанет существовать - ему придет конец. А ущерб, причем гигантский, будет нанесен не только США, но и самой Европе. Это то "ружье", которое застрелит "стреляющего", точнее - его экономику и финансовую систему. Как написал один западный блогер, "это уже не дипломатия - это гарантированное взаимное финансовое уничтожение", - добавил сенатор.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу
8 декабря, 18:31
 
