Военный эксперт предрек ЕС кровавую драку за российские активы
19:44 09.12.2025 (обновлено: 19:46 09.12.2025)
Военный эксперт предрек ЕС кровавую драку за российские активы
В Евросоюзе скоро начнется борьба за замороженные российские активы, а Украина никому не будет интересна, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный... РИА Новости, 09.12.2025
Кузнецов: ЕС скоро начнет борьбу за замороженные российские активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БАКУ, 9 дек – РИА Новости. В Евросоюзе скоро начнется борьба за замороженные российские активы, а Украина никому не будет интересна, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Париж поддерживает инициативу использования замороженных российских активов для кредита Киеву, но выступает против вовлечения тех активов, которые хранятся в коммерческих банках, в том числе 18 миллиардов евро в самой Франции.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
7 декабря, 19:11
"Похоже, что очень скоро мы увидим "кровавую драку" за российские активы между ЕС и странами Европы при участии США. И Украина при таком раскладе вообще никому не будет интересна", - сказал собеседник агентства.
По мнению аналитика, Франция не хочет делиться с другими странами ЕС российскими активами, именно поэтому не сообщает никому о 18 миллиардах евро, находящихся во французских частных банках.
"И пока чиновники Евросоюза ищут пути отъема российских средств в духе Остапа Бендера "относительно законными способами" на условиях коллективной ответственности, вдруг выяснилось, что кое-кто, а именно Франция, решила утаить от ЕС 18 миллиардов евро российских денег в частных банках страны, названия которых никак не хочет раскрывать, ссылаясь на "банковскую конфиденциальность", а на деле, посчитав их уже полностью своими, без дележа приза с партнёрами по Евросоюзу", - подчеркнул Кузнецов.
Эксперт выразил уверенность, что между финансовыми интересами национальных и наднациональных элит сейчас просматривается "линия разлома", о чем в открытую говорят сейчас не только в Москве, но и в Вашингтоне.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева
19 июня, 08:56
"А это значит, что для евробюрократов война на Украине против России с момента ее планирования и выработки стратегии была не политическим, а исключительно коммерческим проектом", - отметил эксперт.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Италии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам
Вчера, 15:39
 
