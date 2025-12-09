Военный эксперт предрек ЕС кровавую драку за российские активы

БАКУ, 9 дек – РИА Новости. В Евросоюзе скоро начнется борьба за замороженные российские активы, а Украина никому не будет интересна, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.