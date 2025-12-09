Военный эксперт предрек ЕС кровавую драку за российские активы

БАКУ, 9 дек – РИА Новости. В Евросоюзе скоро начнется борьба за замороженные российские активы, а Украина никому не будет интересна, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
По мнению аналитика, Франция не хочет делиться с другими странами ЕС российскими активами, именно поэтому не сообщает никому о 18 миллиардах евро, находящихся во французских частных банках.
"И пока чиновники Евросоюза ищут пути отъема российских средств в духе Остапа Бендера "относительно законными способами" на условиях коллективной ответственности, вдруг выяснилось, что кое-кто, а именно Франция, решила утаить от ЕС 18 миллиардов евро российских денег в частных банках страны, названия которых никак не хочет раскрывать, ссылаясь на "банковскую конфиденциальность", а на деле, посчитав их уже полностью своими, без дележа приза с партнёрами по Евросоюзу", - подчеркнул Кузнецов.
Эксперт выразил уверенность, что между финансовыми интересами национальных и наднациональных элит сейчас просматривается "линия разлома", о чем в открытую говорят сейчас не только в Москве, но и в Вашингтоне.
"А это значит, что для евробюрократов война на Украине против России с момента ее планирования и выработки стратегии была не политическим, а исключительно коммерческим проектом", - отметил эксперт.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.