СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России - РИА Новости, 09.12.2025
03:28 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/es-2060706871.html
СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России
СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России - РИА Новости, 09.12.2025
СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России
Страны ЕС близки к сделке по изъятию активов РФ, соответствующее решение может быть объявлено на этой или на следующей неделе, пишет газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:28:00+03:00
2025-12-09T03:28:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_54609c5855c21c90e9cc35f88e97e3b8.jpg
в мире, россия, украина, киев, кир стармер, эммануэль макрон, фридрих мерц, евросоюз, euroclear, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Евросоюз, Euroclear, G7, Санкции в отношении России
СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России

Times: решение ЕС по активам РФ могут объявить на этой или следующей неделе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны ЕС близки к сделке по изъятию активов РФ, соответствующее решение может быть объявлено на этой или на следующей неделе, пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.
В понедельник канцелярия британского премьера сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским "прогресс", достигнутый в отношении использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Япония не даст использовать активы России для кредита Киеву
03:25
"Высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделка близка и о ней будет объявлено ​​на этой или следующей неделе", - говорится в материале издания.
По данным газеты, речь идет о возможном выделении Киеву до 100 миллиардов фунтов (133 миллиарда долларов) за счет замороженных российских активов.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма - от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба", при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ.
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
FT: Франция не хочет использовать российские активы в ее банках
Вчера, 09:42
 
