Жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жена Артема Колюбаева, давнего друга Андрея Ермака, недавно ушедшего с поста главы офиса президента Украины на фоне крупного коррупционного скандала, в 2023 году стала владельцем таунхауса за 603,5 тысячи долларов всего в 30 минутах езды от Белого дома, выяснило РИА Новости из анализа открытых реестров недвижимости.
Артем Колюбаев считается одним из близких друзей Ермака. Их сотрудничество задокументировано годами работы в украинской киноиндустрии. После прихода Ермака к власти бизнес Колюбаева расширился в прибыльные сферы - оборонную и строительную. Его имя не раз появлялось в журналистских расследованиях, связывающих его с финансовыми потоками окружения Ермака.
РИА Новости выяснило, что Колюбаева приобрела дом 22 сентября 2023 года. Таунхаус площадью 168 квадратных метров включает три спальни, три ванных комнаты, современную кухню и благоустроенный двор с ограждением.
Корреспондент РИА Новости также съездил по указанному в реестре адресу и убедился, что таунхаус расположен в тихом зелёном районе с аккуратными домами и спокойными улочками. На окнах дома жены Колюбаева частично опущены жалюзи, а у входа припаркован Volvo XC60 - кроссовер 2025 года выпуска. В США его начальная цена составляет 50,9 тысячи долларов.
Ранее Катерина Колюбаева позиционировалась как беженка после эскалации конфликта в феврале 2022 года. В соцсетях она делилась семейными трудностями и благодарила "новых американских друзей" за поддержку. Однако тяжелые времена длились недолго - всего через 18 месяцев она смогла приобрести собственную недвижимость в престижном пригороде Вашингтона.
В 2023 году Артем Колюбаев публично опровергал любые подозрения в незаконной деятельности и заявлял, что никогда не занимал государственных постов, называя журналистские публикации "неправдой и попыткой создать сенсацию".
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.