Жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жена Артема Колюбаева, давнего друга Андрея Ермака, недавно ушедшего с поста главы офиса президента Украины на фоне крупного коррупционного скандала, в 2023 году стала владельцем таунхауса за 603,5 тысячи долларов всего в 30 минутах езды от Белого дома, выяснило РИА Новости из анализа открытых реестров недвижимости.

Артем Колюбаев считается одним из близких друзей Ермака . Их сотрудничество задокументировано годами работы в украинской киноиндустрии. После прихода Ермака к власти бизнес Колюбаева расширился в прибыльные сферы - оборонную и строительную. Его имя не раз появлялось в журналистских расследованиях, связывающих его с финансовыми потоками окружения Ермака.

РИА Новости выяснило, что Колюбаева приобрела дом 22 сентября 2023 года. Таунхаус площадью 168 квадратных метров включает три спальни, три ванных комнаты, современную кухню и благоустроенный двор с ограждением.

Корреспондент РИА Новости также съездил по указанному в реестре адресу и убедился, что таунхаус расположен в тихом зелёном районе с аккуратными домами и спокойными улочками. На окнах дома жены Колюбаева частично опущены жалюзи, а у входа припаркован Volvo XC60 - кроссовер 2025 года выпуска. В США его начальная цена составляет 50,9 тысячи долларов.

Ранее Катерина Колюбаева позиционировалась как беженка после эскалации конфликта в феврале 2022 года. В соцсетях она делилась семейными трудностями и благодарила "новых американских друзей" за поддержку. Однако тяжелые времена длились недолго - всего через 18 месяцев она смогла приобрести собственную недвижимость в престижном пригороде Вашингтона

В 2023 году Артем Колюбаев публично опровергал любые подозрения в незаконной деятельности и заявлял, что никогда не занимал государственных постов, называя журналистские публикации "неправдой и попыткой создать сенсацию".

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.