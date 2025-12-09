В Европарламенте обвинили США в эгоизме

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Вашингтон при президенте США Дональде Трампе стал "эгоистичным переговорщиком", сообщает издание Politico.