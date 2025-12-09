В Европарламенте обвинили США в эгоизме

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Вашингтон при президенте США Дональде Трампе стал "эгоистичным переговорщиком", сообщает издание Politico.
"Вебер обвинил Вашингтон в том, что тот стал "эгоистичным переговорщиком" при президенте Дональде Трампе", - говорится в публикации.
Глава "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" в Европейском парламенте Ираче Гарсия сказала изданию, что одержимость упадком Европы - это фантазия MAGA (движение "Сделаем Америку снова великой").
При этом глава фракции Renew Europe в Европарламенте Валери Айер заявила Politico, что авторы новой стратегии национальной безопасности США пытаются усилить тех, кто подрывают и разрушают европейское единство.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.