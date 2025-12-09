Рейтинг@Mail.ru
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
18:32 09.12.2025 (обновлено: 18:34 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/elets-2060931270.html
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области - РИА Новости, 09.12.2025
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области
В Городе воинской славы Ельце во вторник отметили 84-ю годовщину Елецкой наступательной операции, в честь знаменательной даты расписали фасады домов, сообщил,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:32:00+03:00
2025-12-09T18:34:00+03:00
липецкая область
елец
липецкая область
москва
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060931098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a9f6fcbe9fb144ea5b3ff7e966cdfa0.jpg
https://ria.ru/20251209/lipetsk-2060918997.html
https://ria.ru/20251204/fap-2059825066.html
елец
липецкая область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060931098_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_053c32fe7e38ecd60f56bd7c041ce0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елец, липецкая область, москва, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Липецкая область, Москва, Игорь Артамонов
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области

В Липецкой области отметили 84-ю годовщину Елецкой наступательной операции

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГодовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 9 дек - РИА Новости. В Городе воинской славы Ельце во вторник отметили 84-ю годовщину Елецкой наступательной операции, в честь знаменательной даты расписали фасады домов, сообщил, побывавший на торжественных мероприятиях, глава региона Игорь Артамонов.
По традиции губернатор вместе с ельчанами возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, которые в декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой ценой невероятных усилий остановили врага.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Антикоррупционный диктант написали в Липецке
Вчера, 18:02
По словам Артамонова, ключевым событием торжества стало открытие двух муралов - масштабных изображений на фасадах городских зданий. Изображение "Мы из Ельца" объединяет символы воинской доблести и культурного наследия: Вознесенский собор, елецкое кружево и легендарную надпись "Мы из Ельца", оставленную на стене Рейхстага. Мурал "Девять веков служения" изображает древний Елец, подчеркивая преемственность поколений и славную историю города.
"Эти работы – визуальный мост между прошлым и будущим. В них — наша сила, память о подвиге и верность традициям, которые мы обязаны передать следующим поколениям", – отметил Артамонов.
Он добавил, что позже будет создан третий мурал, который посвятят современным защитникам Отечества.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Новый ФАП построили в поселке Липецкой области
4 декабря, 16:52
 
Липецкая областьЕлецЛипецкая областьМоскваИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала