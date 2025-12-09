https://ria.ru/20251209/elets-2060931270.html
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области - РИА Новости, 09.12.2025
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области
В Городе воинской славы Ельце во вторник отметили 84-ю годовщину Елецкой наступательной операции, в честь знаменательной даты расписали фасады домов, сообщил,... РИА Новости, 09.12.2025
ЛИПЕЦК, 9 дек - РИА Новости. В Городе воинской славы Ельце во вторник отметили 84-ю годовщину Елецкой наступательной операции, в честь знаменательной даты расписали фасады домов, сообщил, побывавший на торжественных мероприятиях, глава региона Игорь Артамонов.
По традиции губернатор вместе с ельчанами возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, которые в декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой ценой невероятных усилий остановили врага.
По словам Артамонова, ключевым событием торжества стало открытие двух муралов - масштабных изображений на фасадах городских зданий. Изображение "Мы из Ельца" объединяет символы воинской доблести и культурного наследия: Вознесенский собор, елецкое кружево и легендарную надпись "Мы из Ельца", оставленную на стене Рейхстага. Мурал "Девять веков служения" изображает древний Елец, подчеркивая преемственность поколений и славную историю города.
"Эти работы – визуальный мост между прошлым и будущим. В них — наша сила, память о подвиге и верность традициям, которые мы обязаны передать следующим поколениям", – отметил Артамонов.
Он добавил, что позже будет создан третий мурал, который посвятят современным защитникам Отечества.