Аналитики рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США - РИА Новости, 09.12.2025
09:23 09.12.2025 (обновлено: 10:03 09.12.2025)
Аналитики рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США
Аналитики рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США
экономика, сша, бразилия, дональд трамп, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), евросоюз, эксперт ра
Экономика, США, Бразилия, Дональд Трамп, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Евросоюз, Эксперт РА
© Getty Images / VCG/Qian WeizhongТорговый порт в Калифорнии
Торговый порт в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировая экономика будет жить в состоянии "готовности" к новым торговым шокам даже после отмены импортных пошлин США, а цены на товары различных категорий, которые производители увеличили для борьбы с тарифными издержками, могут сохраняться на повышенном уровне, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
На прошлой неделе президенты Бразилии и США Лула да Силва и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер выразил желание продолжить переговоры об отмене 40%-го тарифа на некоторые бразильские товары, такие как мясо, кофе и фрукты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп выступит с речью об экономике в Пенсильвании
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%.
"Вероятнее всего, увидим проявление так называемого "эффекта храповика". Те цены, что уже выросли после повышения пошлин, необязательно упадут после их отмены или снижения... Многие компании будут жить в режиме готовности к новым циклам роста пошлин, даже в момент их снижения или отмены", - сказал старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, объясняя последствия отмены или снижения размера импортных пошлин США в отношении ряда стран.
Таким образом, цены на продукцию в мире могут оставаться на том же уровне даже после отмены тарифных ограничений. Эксперт объясняет это тем, что производители уже адаптировались к пошлинам США и для того, чтобы бороться с издержками, подняли цены на товары: стоимость уже успела "осесть в марже компаний".
Кроме того, отмена пошлин может оказать давление и на мировую инфляцию, отметил аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Например, мировые поставщики получат больше экспортных возможностей после снятия тарифных ограничений, и для того, чтобы нарастить поставки, они начнут предъявлять повышенный спрос на рабочую силу, сырье и услуги внутри страны.
Такой резкий спрос может начать давить на инфляцию. В "условиях увеличения экспортных возможностей часть товарной массы может начать уходить со внутреннего рынка, что опять же будет давить на цены", пояснил Лысенко.
Что касается мировой логистики, то "полного возврата к прежней модели не произойдет - часть диверсификации уже закрепилась как страховка на случай возможного возвращения тарифов, по крайней мере до конца президентства Дональда Трампа", полагает Лысенко. Хотя у поставщиков исчезнет потребность в транзитной сборке, сократятся издержки, а структура цепочек упростится, подчеркнул аналитик.
Его коллега из группы АКРА добавил, что "понесенные компаниями издержки и новые мощности закрепят новые паттерны в направлениях торговли - явление френдшоринга".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Китае отметили, что последствия введения пошлин становятся все очевиднее
Вчера, 06:07
 
