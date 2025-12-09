Аналитики рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировая экономика будет жить в состоянии "готовности" к новым торговым шокам даже после отмены импортных пошлин США, а цены на товары различных категорий, которые производители увеличили для борьбы с тарифными издержками, могут сохраняться на повышенном уровне, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

На прошлой неделе президенты Бразилии США Лула да Силва и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер выразил желание продолжить переговоры об отмене 40%-го тарифа на некоторые бразильские товары, такие как мясо, кофе и фрукты.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%.

"Вероятнее всего, увидим проявление так называемого "эффекта храповика". Те цены, что уже выросли после повышения пошлин, необязательно упадут после их отмены или снижения... Многие компании будут жить в режиме готовности к новым циклам роста пошлин, даже в момент их снижения или отмены", - сказал старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, объясняя последствия отмены или снижения размера импортных пошлин США в отношении ряда стран.

Таким образом, цены на продукцию в мире могут оставаться на том же уровне даже после отмены тарифных ограничений. Эксперт объясняет это тем, что производители уже адаптировались к пошлинам США и для того, чтобы бороться с издержками, подняли цены на товары: стоимость уже успела "осесть в марже компаний".

Кроме того, отмена пошлин может оказать давление и на мировую инфляцию, отметил аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства " Эксперт РА " Кирилл Лысенко. Например, мировые поставщики получат больше экспортных возможностей после снятия тарифных ограничений, и для того, чтобы нарастить поставки, они начнут предъявлять повышенный спрос на рабочую силу, сырье и услуги внутри страны.

Такой резкий спрос может начать давить на инфляцию. В "условиях увеличения экспортных возможностей часть товарной массы может начать уходить со внутреннего рынка, что опять же будет давить на цены", пояснил Лысенко.

Что касается мировой логистики, то "полного возврата к прежней модели не произойдет - часть диверсификации уже закрепилась как страховка на случай возможного возвращения тарифов, по крайней мере до конца президентства Дональда Трампа", полагает Лысенко. Хотя у поставщиков исчезнет потребность в транзитной сборке, сократятся издержки, а структура цепочек упростится, подчеркнул аналитик.