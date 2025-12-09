Ефимов: в Москве отремонтируют дом Наркомата путей сообщения

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве проведут капитальный ремонт дома Наркомата путей сообщения на Спиридоновке, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Хорошо известный москвичам бывший дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке был построен в 1932–1940 годах в две очереди по проектам Георгия Волошинова и Леонида Полякова. В ближайшее время в здании проведут ремонтные работы, необходимые для сохранения его внешнего облика и поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с современными нормами", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что проект ремонта прошел государственную экспертизу, по итогам которой получил положительное заключение. Специалистам предстоит привести в порядок места общего пользования и фасады, в том числе историческое декоративное убранство.