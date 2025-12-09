https://ria.ru/20251209/efimov-2060866063.html
Ефимов: в Москве отремонтируют дом Наркомата путей сообщения
Ефимов: в Москве отремонтируют дом Наркомата путей сообщения - РИА Новости, 09.12.2025
Ефимов: в Москве отремонтируют дом Наркомата путей сообщения
В Москве проведут капитальный ремонт дома Наркомата путей сообщения на Спиридоновке, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:18:00+03:00
2025-12-09T16:18:00+03:00
2025-12-09T16:18:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20251209/efimov-2060786017.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве отремонтируют дом Наркомата путей сообщения
Ефимов: в Москве проведут капремонт дома Наркомата путей сообщения
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве проведут капитальный ремонт дома Наркомата путей сообщения на Спиридоновке, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Хорошо известный москвичам бывший дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке был построен в 1932–1940 годах в две очереди по проектам Георгия Волошинова и Леонида Полякова. В ближайшее время в здании проведут ремонтные работы, необходимые для сохранения его внешнего облика и поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с современными нормами", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что проект ремонта прошел государственную экспертизу, по итогам которой получил положительное заключение. Специалистам предстоит привести в порядок места общего пользования и фасады, в том числе историческое декоративное убранство.
Работы затронут 12 подъездов дома, где заменят штукатурную отделку стен и потолков, отремонтируют и покроют лаком бетонные полы и ступени лестниц. Также специалисты расчистят, отремонтируют и заново покрасят перила. Кроме того, предстоит привести в порядок фасады здания и его крышу, добавляется в пресс-релизе.