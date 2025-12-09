Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 09.12.2025
14:06 09.12.2025
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в рамках проекта КРТ планируют реорганизовать три неэффективно используемых участка, проект решения разместили на сайте mos.ru, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект КРТ, проработанный в Новохорошевском проезде, предусматривает редевелопмент трех неэффективно используемых участков общей площадью 1,2 гектара. Они находятся рядом с территориями, где ранее утвердили стартовые площадки под строительство жилья по программе реновации. На включенных в границы проекта КРТ двух участках также возведут многоквартирные дома для реализации городской программы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек составит более 28,7 тысячи квадратных метров. Реализовать проект планируют за пять лет.
На участке площадью о,47 гектара возведут два жилых корпуса на 159 квартир. Кроме того, планируется построить многоквартирный дом на 100 квартир, добавляется в пресс-релизе.
Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты
