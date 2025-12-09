© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в рамках В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в рамках проекта КРТ планируют реорганизовать три неэффективно используемых участка, проект решения разместили на сайте mos.ru, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Проект КРТ, проработанный в Новохорошевском проезде, предусматривает редевелопмент трех неэффективно используемых участков общей площадью 1,2 гектара. Они находятся рядом с территориями, где ранее утвердили стартовые площадки под строительство жилья по программе реновации. На включенных в границы проекта КРТ двух участках также возведут многоквартирные дома для реализации городской программы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек составит более 28,7 тысячи квадратных метров. Реализовать проект планируют за пять лет.