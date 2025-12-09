https://ria.ru/20251209/efimov-2060786017.html
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 09.12.2025
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка
В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в рамках проекта КРТ планируют реорганизовать три неэффективно используемых участка, проект решения... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:06:00+03:00
2025-12-09T14:06:00+03:00
2025-12-09T14:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
https://ria.ru/20251209/efimov-2060697848.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ реорганизуют три участка
Ефимов: в Новохорошевском проезде по КРТ планируют реорганизовать три участка
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в рамках проекта КРТ
планируют реорганизовать три неэффективно используемых участка, проект решения разместили на сайте mos.ru, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект КРТ, проработанный в Новохорошевском проезде, предусматривает редевелопмент трех неэффективно используемых участков общей площадью 1,2 гектара. Они находятся рядом с территориями, где ранее утвердили стартовые площадки под строительство жилья по программе реновации. На включенных в границы проекта КРТ двух участках также возведут многоквартирные дома для реализации городской программы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь новостроек составит более 28,7 тысячи квадратных метров. Реализовать проект планируют за пять лет.
На участке площадью о,47 гектара возведут два жилых корпуса на 159 квартир. Кроме того, планируется построить многоквартирный дом на 100 квартир, добавляется в пресс-релизе.