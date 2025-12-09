https://ria.ru/20251209/efimov-2060697848.html
Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Бутырском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, площадь участка, где планируется проводить редевелопмент, составляет 2,61 гектара. На нем собираются возвести около 54 тысяч "квадратов" различной недвижимости, в том числе жилье и деловые объекты.
"Проектом
, в частности, предусмотрено возведение 33,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации и 18,35 тысячи квадратных метров общественно-деловой инфраструктуры. Там также появятся два судебных участка мировых судей. В результате реализации проекта в районе будет создано почти 700 новых рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Сам участок находится на улице Яблочкова. Рядом также есть пересадочный узел "Тимирязевская" с одноименными станциями Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦД-1. Кроме того, недалеко от площадки расположены школы и детские сады, спортплощадки, магазины, аптеки.
В жилых домах, которые появятся на участке в рамках программы реновации, обустроят 282 квартиры на 19 тысяч "квадратов". Там смогут жить около 600 человек. При этом работающий на площадке бизнес-центр "Я21" останется. К тому же, здесь построят новую дорожную сеть, чтобы было удобно добираться до метро и ж/д-станций, добавили в пресс-службе градкомплекса.