Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Бутырском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка, где планируется проводить редевелопмент, составляет 2,61 гектара. На нем собираются возвести около 54 тысяч "квадратов" различной недвижимости, в том числе жилье и деловые объекты.

Проектом , в частности, предусмотрено возведение 33,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации и 18,35 тысячи квадратных метров общественно-деловой инфраструктуры. Там также появятся два судебных участка мировых судей. В результате реализации проекта в районе будет создано почти 700 новых рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Сам участок находится на улице Яблочкова. Рядом также есть пересадочный узел "Тимирязевская" с одноименными станциями Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦД-1. Кроме того, недалеко от площадки расположены школы и детские сады, спортплощадки, магазины, аптеки.