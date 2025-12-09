Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/efimov-2060697848.html
Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты
Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты - РИА Новости, 09.12.2025
Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты
На северо-востоке Москвы в Бутырском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:06:00+03:00
2025-12-09T09:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20251208/efimov-2060536492.html
https://ria.ru/20251208/efimov-2060419725.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Бутырском районе в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты

Ефимов: на северо-востоке Москвы в рамках КРТ построят жилье и деловые объекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Бутырском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, площадь участка, где планируется проводить редевелопмент, составляет 2,61 гектара. На нем собираются возвести около 54 тысяч "квадратов" различной недвижимости, в том числе жилье и деловые объекты.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Ефимов: суперсервис помог 27 тысяч раз переезжающим по реновации
8 декабря, 16:15
"Проектом, в частности, предусмотрено возведение 33,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации и 18,35 тысячи квадратных метров общественно-деловой инфраструктуры. Там также появятся два судебных участка мировых судей. В результате реализации проекта в районе будет создано почти 700 новых рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Сам участок находится на улице Яблочкова. Рядом также есть пересадочный узел "Тимирязевская" с одноименными станциями Серпуховско-Тимирязевской линии метро и МЦД-1. Кроме того, недалеко от площадки расположены школы и детские сады, спортплощадки, магазины, аптеки.
В жилых домах, которые появятся на участке в рамках программы реновации, обустроят 282 квартиры на 19 тысяч "квадратов". Там смогут жить около 600 человек. При этом работающий на площадке бизнес-центр "Я21" останется. К тому же, здесь построят новую дорожную сеть, чтобы было удобно добираться до метро и ж/д-станций, добавили в пресс-службе градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Ефимов: 736 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Коломенское"
8 декабря, 09:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала