"Союз МС-27" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-27", на борту которого находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким, включены на торможение, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
"Двигательная установка корабля включилась на торможение", - сказал собеседник агентства.
Это стандартная операция, которая необходима для того, чтобы корабль сошел с орбиты и начал торможение в атмосфере Земли. Корабль нагреется до экстремальных температур, а после разделения бытовой и агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Космонавты вернутся на Землю в спускаемом аппарате.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур 8 апреля 2025 года в 8.47 мск. В 11.58 мск в этот же день "Союз МС-27" причалил к МКС. Для командира корабля Рыжикова новая миссия стала уже третьим космическим полетом. В ходе первых двух он провел на орбите 358 суток. Зубрицкий и Ким отправились в космос в тот день впервые.