"Союз МС-27" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-27", на борту которого находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким, включены на торможение, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".